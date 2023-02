“Lo quiero preso”: un “paisajista del mate” desata la ira de los materos ortodoxos

Curiosidades

Yerbamate Lab es una web especializada que publica —en inglés— reseñas y apuntes de cata de yerbas. También vende dicho producto, además de todo tipo de artículos relacionados al consumo del mate.

En las últimas horas, su cuenta de TikTok se convirtió en el centro de una controversia debido a la publicación de un video donde describe la supuesta elaboración de un “chimarrao”, nombre por el que se conoce el mate en la región brasileña de Río Grande do Sul.

Cualquiera que haya viajado a tierras gaúchas habrá comprobado que el “chimarrao” en cuestión no presenta mayores diferencias con nuestro mate. Sí puede señalarse que algunas yerbas brasileñas se componen de más polvo que las que se consumen aquí, y que en ocasiones nuestro vecinos —quizá por aquello de ser “os mais grandes do mundo”— exageran un poco con el tamaño de la calabaza.

Sin embargo, lo llamativo del video no es la calabaza en cuestión ni la textura de la yerba, sino las barrocas pretensiones de la persona que elabora la infusión. Tal como se aprecia en las imágenes, el matero usa un tenedor para trazar un patrón lineal y simétrico sobre la yerba, con una habilidad que sería la envidia del encargado del césped en el estadio de Wembley.

Como era de esperar, el video acumuló todo tipo de comentarios sarcásticos y hasta ofendidos.

Entre los internautas hubo quien pidió la prisión lisa y llana para el perpetrador de ese mate. Otros, sin embargo, fueron menos “amargos” y se decantaron por la burla.

“Dalee pará te pedí un mate no la cancha de river”, “Tenes q ponerle agua con una jeringa para no desarmarlo”, “mate de Palermo”, “mi mamá ve que desperdicio la yerba de esa forma y me reinicia el Windows”, “No entiendo y me da bronca” y “nuestros ancestros se revuelcan en la tumba” fueron algunos de los comentarios recibidos en la publicación.