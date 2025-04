“Lloro”: ganó US$ 2.5 M, perdió el billete de forma insólita y lo busca al filo del plazo

Curiosidades

Mildred Simoneriluto, una estadounidense de 76 años del condado de Allegheny, Pensilvania, se encuentra en medio de una especie de gira por el país, periplo que no tene nada de turístico y que, al igual que Batrleby, el personaje de Melville, “preferiría no tener que hacerlo”.

En mayo último compró un billete de lotería y, dos semanas después, descubrió que había ganado 2,5 millones de dólares. Sin embargo, su alegría se trocó rápidamente en desesperación cuando se dio cuenta de que había perdido el billete ganador.

Desde la administración del juego informaron a la anciana que sin el recibo físico con los números ganadores (14, 22, 33, 35 y 38), no podía cobrar el premio. El caso cobró notoriedad el pasado martes, cuando el canal de televisión WTAE reveló que el 8 de mayo vence el plazo para cobrar el tiempo.

Búsqueda frenética

Cuando Mildred supo que necesitaba el papel del sorteo, apeló a un mecanismo mnemotécnico corriente: se sentó con calma e intentó reconstruir en su mente, paso a paso, los movimientos que había hecho el día de la apuesta. Entonces recordó que había puesto el boleto en el bolsillo de una campera que luego donó a Vietnam Veterans of America, una ONG de apoyo a excombatientes que trabaja en todo el país.

Desde entonces, Mildred ha pasado meses visitando varios puntos de recogida de la ONG e instituciones colaboradoras de esta, en el intento de encontrar la prenda. Sin embargo hasta ahora no ha tenido suerte “Ni siquiera tengo palabras para describir lo que siento. He estado en más de 100 lugares y en todos ellos los asistentes me dijeron que no podían hacer nada”, dijo la septuagenaria en declaraciones a la mencionada televisora.

Consciente de que el billete podría estar en cualquier parte del país —o incluso en manos de otra persona— Mildred reconoce la posibilidad de que alguien pueda reclamar el premio antes que ella.

“Hice todo lo que pude. Ahora, lloro a gritos y espero que ocurra algo positivo”, resumió.