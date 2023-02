“La música es para acompañarse”: Ashley Grace Pérez, de Ha*ash

Cultura

Hace poco más de 20 años que Hannah Nicole Pérez y Ashley Grace Pérez crearon Ha*ash, su proyecto country pop que las posicionó como uno de los dúos más populares de la música latinoamericana. Las hermanas, nacidas en Lake Charles, Louisiana, pasaron gran parte de su juventud viviendo entre México y Estados Unidos. En sus viajes al sur, cuenta Ashley, traducían las canciones que escuchaban del otro lado de la frontera. Así es como terminan cantando country —un género del folclore estadounidense— en español.

Durante su trayectoria, el dúo fue el único espectáculo latino en participar del concierto benéfico Harvey Can´t Mess With Texas, junto con Bonnie Raitt, Paul Simon y Leon Bridges. Además, participaron del disco homenaje a Metallica, Black List, con una versión de “The Unforgiven”.

El 9 de marzo vuelven a Uruguay con su gira Mi Salida Contigo para presentarse en el Antel Arena. Las entradas están a la venta en TickAntel.

Se van a presentar en el Antel Arena que es uno de los escenarios más importantes en Montevideo, ¿qué les dice eso respecto al público uruguayo?

La vez pasada me acuerdo de que nuestros fans nos recibieron con los brazos abiertos. Esa noche estuvo increíble, por eso tenemos la expectativa de que la gente la pase bien, que disfruten del show. Estamos celebrando 20 años de carrera, entonces vamos a estar haciendo un recorrido de todos los discos y las canciones que nuestros fans nos han pedido en redes sociales. El escenario, realmente, es lo de menos. Lo importante es estar ahí, tocar en vivo y tener a nuestros fans cerca.

Su último disco, Haashtag surgió en pandemia y para conmemorar sus 20 años haciendo música. ¿Cómo fue el proceso creativo?

Montamos un estudio en casa de Hanna, en Huston. Grabamos, compusimos, hicimos todo desde casa.

¿Qué tiene de especial?

Creo que lo más especial fue hacerlo desde casa y sin presión alguna, sin saber qué iba a pasar por el mundo. Hablamos de historias que nos estaban pasando. Si escuchas las letras de estas canciones, son mucho más sarcásticas, más alivianadas, sin tanto drama. Se nota que la pasamos bien.

¿Cómo es, por fin, tocarlo al público?

Cerramos el año con 30 shows de esta gira y ha sido increíble. La gente está respondiendo muy bien. Lo que queremos es que la gente que va a vernos y paga por ese boleto disfrute y salga de ahí pensando: valió la pena venir. Que se diviertan, canten, bailen. Eso es todo para nosotras.

Hace 20 años que están cantando juntas. ¿Qué cambió y que se mantiene desde entonces?

Cada vez vas aprendiendo más, cada vez te involucras más. En este disco, Hanna es coproductora, eso nunca había pasado. Cuanto más vas aprendiendo más quieres meter tu grano de arena. ¿Qué ha permanecido?, yo creo que la emoción, lo nervios, la ilusión de poder tener este gran trabajo.

Ya que mencionás la ilusión: ¿qué expectativas tenían hace 20 años?

Nunca jurábamos que fuera posible, lo único que queríamos era hacer música y que, por lo menos, nuestros vecinos la escucharan. Pero, cada meta que nos hemos puesto la cumplimos. Seguimos sin creérnosla. Jurábamos que tenías que ser como la familia real y tener a alguien en el medio, alguna palanca. Pero nunca esperábamos esto. Por eso, cada vez que nos subimos al escenario, realmente, se trata de agradecer, porque sabemos lo bendecidas que somos.

Ustedes nacen en Estados Unidos y comienzan cantando de niñas y en inglés. Pero, con su proyecto, deciden cantar en español y reivindicar sus raíces mexicanas, ¿por qué se volcaron hacia allí?

La verdad, cuando Hanna y yo fuimos a vivir a México, no se escuchaba la música country, folclórica de donde somos. Se nos hacía divertido agarrar canciones famosas country, en inglés, y escribirlas en español para cantarlas. Esa era nuestra primera propuesta, cantar música country en español, que no existía. Luego, cuando se nos dio la oportunidad de firmar con Sony, les encantó esa propuesta. Después, cada novio que hemos tenido ha sido latino, entonces para que entendieran las canciones, se las poníamos en español. (Risas).

El amor es una de las temáticas principales en sus canciones.

Sí, la verdad nos gusta escribir sobre lo que nos toca vivir. La magia de la música es que puedo escribir una canción sobre algo que me pasa a mí y, luego, alguien me dice: “Pensé que me la escribiste a mí”. Entonces, es encontrar esa conexión y sentirte menos sola. Porque la música es para acompañarse.

¿Cómo es mezclar el trabajo con la familia?

Mucha gente dice que nunca deberías de mezclar el trabajo con la familia. Pero, para Hanna y para mí, ha sido la cosa más divertida. Si Hanna no estuviera en esto creo que yo no lo disfrutaría igual y es increíble saber que siempre tengo alguien a mi lado que va a estar allí por mi bien. Después de tanto tiempo, esfuerzo y trabajo, vernos a los ojos en el escenario, ver lo que hemos logrado juntas, se siente increíble.