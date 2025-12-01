“La lista de las girls”: publican base de datos de hombres infieles y se vuelve viral

Cultura

En las últimas horas, las redes sociales fueron motivo de mucha polémica en Perú por la publicación de “La lista de las girls”, un archivo Excel en el que se recogían datos personales de hombres infieles del país incaico, así como fotos y pruebas.

Con el fin de “protegerse”, las mujeres exponían a hombres presuntamente de trampa, lo que generó rápidamente controversia en las redes sociales, debido a que se publicó información sin consentimiento.

Por eso, en las últimas horas la base de datos fue eliminada, por lo que ya no se puede acceder, debido al peligro que generaba tener datos sensibles publicados en internet, así como la falta de control a la hora de filtrar los formularios.

Perú cuenta con la ley nº 29733 de Protección de Datos Personales, que “tiene el objeto de garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen”.