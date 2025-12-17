Cultura

“La cultura nunca es un gasto”: el mensaje de Gonzalo Cammarota en el final de La Bajada

La edición 2025 de La Bajada reunió a más de 60.000 personas en el predio de la rambla de Punta Carretas, en un evento que transcurrió con total normalidad y tuvo más de siete horas de canciones y baile, con DJ’s y figuras de la música uruguaya como invitados.

La fiesta, que comenzó con el set de la disc-jockey Paola Dalto, tuvo al atardecer la presencia habitual de Dj Sanata, el alter ego del comunicador Gonzalo Cammarota, quien fue el encargado —como todos los años— de poner las clásicas canciones de cumbia, plena, rock y pop de los años noventa y 2000.

Pasadas las 22 horas, el creador del evento hizo el habitual cierre de la jornada con la canción “Auto rojo” del grupo argentino Vilma Palma & Vampiros. En ese momento, aprovechó para hacer varios agradecimientos y dar un mensaje al público allí presente.

“Vamo’ La Bajada. Vamos a seguir haciendo espectáculos populares. La cultura nunca es un gasto, es una inversión. Vamo’ arriba. Vamo’ Uruguay, ¡carajo! Vamo’ nosotros”, exclamó Cammarota al término de la jornada.

Además, le dio las gracias a “todos los artistas que pasaron”, a “todo el equipo de laburo”, a sus compañeros del programa Justicia infinita “de toda la vida”, a sus hermanos, amigos y familia, y a todos los asistentes, que “hacen que sea la fiesta más grande”. “Nos vemos pronto, vamos con todo”, finalizó.

La fiesta tuvo algunos cambios en la organización con respecto a los años anteriores. Para esta edición, se pusieron entradas a la venta a $ 300 por Tickantel para abarcar los costos que no podían ser afrontados únicamente con auspiciantes, y se agotaron antes del inicio.

El evento se pudo seguir en vivo a través del canal de Twitch de Cammarota y, a último momento, se acordó con Antel para transmitirlo a través de su plataforma Antel TV, dada la imposibilidad de realizarla mediante YouTube.

