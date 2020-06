“Juliana y los libros”, nueva obra de Claudia Amengual

Libros

Tras más de 20 años publicando obras, Claudia Amengual sintió que ya no tenía nada más para agregar.

"Este libro surge porque me cuestiono mucho el límite de la creación. Al terminar El lugar inalcanzable sentía que ya estaba", contó la autora en la presentación de Juliana y los libros.

"Pensé que si ya no iba a escribir más sería bueno que me despidiera con un libro que homenajeara a lo que realmente me ha formado: la lectura y los libros", agrego.

Así nació Juliana, alguien con quien la autora dialoga sobre esa ventana a la compañía que es el libro.