“Gracias de corazón”: las impactantes fotos de la multitud que disfrutó de La Vela Puerca

La Vela Puerca se presentó este sábado por la noche en el marco de su aniversario número 30 en la rambla de Montevideo, ante una multitud que disfrutó de sus mayores hits.

Tras el show, la banda agradeció en sus redes sociales al público, acompañado por una serie de imágenes que mostraron a los miles de fans que se hicieron presentes en la rambla del Club de Golf.

“Gracias de corazón”, publicó la banda en su cuenta de Instagram, acompañado de la frase “tengo una banda amiga que me aguanta el corazón”, parte de su éxito “Por La Ciudad”.



“La historia sigue y la fiesta también”, agregó la banda y sentenció con la frase “festejar para sobrevivir”, título de su disco aniversario de los 20 años.

