“Gracias de corazón”: las impactantes fotos de la multitud que disfrutó de La Vela Puerca

Montevideo Portal
La Vela Puerca se presentó este sábado por la noche en el marco de su aniversario número 30 en la rambla de Montevideo, ante una multitud que disfrutó de sus mayores hits.
Tras el show, la banda agradeció en sus redes sociales al público, acompañado por una serie de imágenes que mostraron a los miles de fans que se hicieron presentes en la rambla del Club de Golf.
“Gracias de corazón”, publicó la banda en su cuenta de Instagram, acompañado de la frase “tengo una banda amiga que me aguanta el corazón”, parte de su éxito “Por La Ciudad”.
“La historia sigue y la fiesta también”, agregó la banda y sentenció con la frase “festejar para sobrevivir”, título de su disco aniversario de los 20 años.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]