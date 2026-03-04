Carnaval 2026

“Es muy difícil que estén todos conformes”: integrante de Cayó la Cabra tras los fallos

La murga Cayó la Cabra cerró su participación en el Concurso Oficial del Carnaval con 2.641 puntos y un quinto puesto que la dejó a solo dos unidades de igualar a la histórica Falta y Resto.

En la madrugada de este miércoles, se desarrolló la Noche de los Fallos, en la que el conjunto que ensaya en San Martín y Fomento conoció su quinto puesto, algo que fue valorado por sus integrantes.

Camilo Routin, encargado de los arreglos corales y la dirección escénica del espectáculo, aseguró en diálogo con Montevideo Portal que la murga quedó “recontra conforme” con el resultado.

“Ha sido un carnaval en el que el público nos recibió en todos los tablados de una manera muy linda, celebrando nuestro espectáculo, aceptándolo desde el primer momento y devolviéndonos cariño y muchas risas”, señaló.

Según explicó, el espectáculo apostó fuerte al humor y logró una conexión inmediata con la gente. “Es un espectáculo con mucho humor, muy bien trabajado; quedamos conformes con eso”, agregó.

Routin también valoró la importancia de que el conjunto vuelva a meterse entre los mejores del concurso, ya que estar entre los diez mejores de la categoría es “una alegría y un reconocimiento lindo”, y remarcó que estar en el “pelotón de arriba es gratificante”, sostuvo.

“Es un privilegio poder salir con la murga a laburar por los barrios, a mostrar el espectáculo que armamos. El resultado a veces es un reflejo de lo que sucede en los barrios”, agregó.

“Es muy difícil que terminen los fallos y estén todos conformes con el resultado. Uno puede analizar puntaje a puntaje y estar de acuerdo con algunas cosas y con otras no, pero nos vamos con la alegría de haber vivido otro carnaval muy hermoso para la murga”, afirmó.

El espectáculo de Cayó la Cabra también generó repercusión por las críticas al Frente Amplio y a la gestión en la Intendencia de Montevideo, un tema que —según Routin— surgió de retratar la realidad cotidiana de la ciudad.

“Escribir sobre Montevideo y la realidad montevideana que vivimos quienes habitamos la ciudad en el día a día creo que generó una cercanía con el público que estuvo muy buena”, explicó.

“La murga a veces tiene que ir hacia esos lugares de crítica para poder llegar a la gente y que la gente se sienta representada”, expresó.

De cara al cierre del carnaval, el conjunto continúa con sus últimas actividades. Este miércoles —si el tiempo lo permite—, Cayó la Cabra grabará el disco del espectáculo en el tablado Primero de Mayo,

Routin indicó que ahora el objetivo es disfrutar los últimos tablados y descansar después de un proceso que definió como largo e intenso.

