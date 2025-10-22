Cultura

“Envidiosa” anunció la fecha del lanzamiento de su tercera temporada: mirá el tráiler

Una de las series más populares de Netflix, Envidiosa, volverá próximamente a la pantalla chica con su tercera temporada, tras el enorme éxito obtenido con sus dos ediciones anteriores.

La serie protagonizada por Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman tendrá su estreno el próximo 19 de noviembre, según anunció Netflix en su tráiler.

Además, tendrá las participaciones especiales de María Abadi, Agustín "Soy Rada" Aristarán, Agustina Suásquita (Papry), José “El Purre” Giménez Zapiola, Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich.

La serie argentina Envidiosa, de la plataforma Netflix, fue el contenido de streaming que generó la mayor cantidad de conversaciones e interacciones en redes sociales en Uruguay durante febrero de 2025, de acuerdo con el último monitoreo de engagement de la empresa Kantar Ibope Media al que accedió Montevideo Portal.

Ibope generó una lista de los 10 contenidos que produjeron la mayor participación e interacción en el último tiempo, a través de menciones y hashtags en X, Facebook, Instagram, TikTok, blogs y portales de noticias.

Por su parte, luego del éxito de la primera temporada, la segunda edición se colocó en la primera posición del top 10 semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay, y en el puesto ocho a nivel mundial.

Envidiosa, una comedia que sigue las desventuras de una mujer que se obsesiona con la vida perfecta de otras personas, llevándola a tomar decisiones cada vez más extremas, tuvo más de 403.000 interacciones y menciones en redes sociales.

