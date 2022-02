"Ella sobre ella" se presenta con seis funciones en el Teatro Solís

Cultura

Texto y dirección: Marianella Morena

Actriz ManéPérez

Producción: Lucía Etcheverry



"¿El otro me autoriza, me define.? Yo digo NO, que Carlota no es así. Reclamo mi imagen, que no es la que él tiene sobre mí (…) Esta que está aquí es Carlota, el resto son versiones mías no autorizadas.”



(Ella Sobre Ella. Marianella Morena).

Luego del recorrido internacional, vuelve Ella sobre Ella, con Mané Pérez, en un despliegue escénico de alto impacto, tanto en la música, lo visual, como en las teatralidades diversas que la actriz comparte con el público.

Mané es actriz, cantante, y compositora, en esta obra la podemos ver en toda su dimensión, defendiendo un relato actual desde el cuerpo poético y político.

A partir de Carlota Ferreira, planteamos una experiencia que atraviesa los sentidos, la reflexión y las ganas de gritar, ¿por qué seguimos diciéndole PUTA a una mujer que disfruta del sexo , y por qué no existe una palabra equivalente para los varones?

Dice la prensa española:

“Ella sobre Ella es un montaje valiente, arriesgado, basado en Carlota Ferreira y en cómo dialoga la obra de Blanes, la historia, el arte y las interpretaciones en cada contexto. Lo hace desde decisiones arriesgadas y en un lenguaje rabiosamente contemporáneo. El texto de Marianella Morena consigue trascender la biografía con una propuesta escénica radical, performativa, que integra tanto elementos coreográficos como juegos con comida y pintura. El contraste entre el ritmo desaforado del montaje y el gusto de corte casi pictórico que mantiene la obra es otra de las grandes bazas. En Mané Pérez tenemos a una actriz de fuerza expresiva física salvaje, capaz de intimidad y cautivar a partes iguales. Resulta infrecuente- y muy grato- encontrar actrices capaces de defender con esta convicción este tipo de propuestas de corte incuestionablemente extremo con tan buenos resultados”.

Entradas en venta en Tickantel y boletería del teatro

Costo $ 500

Marianella Morena - directora y dramaturga

Es una de las artistas de la escena uruguaya con mayor proyección internacional.Sus obras son programadas y giran por: Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, EE.UU., España, Alemania, Francia, Paraguay, Chile y México.Incluida en investigaciones uruguayas, argentinas, norteamericanas, italianas, francesas y cubanas. Dialoga con lo real desde el presente personal y político, en una búsqueda de una mirada propia.Comprometida con su contexto y tiempo ha generado y desarrollado proyectos que atraviesan lo social, género y una creación latinoamericana con voz contemporánea. Ha sido convocada por instituciones públicas, privadas, uruguayas y extranjeras, para proyectos de dirección y escritura.

Mané Pérez - actriz, música y docente.

Egresada de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (y de la Escuela de Comedia Musical Luis Trochón con Posgrado de Docencia en Expresión y Comunicación por el Movimiento (2013 2014 EMAD Desde el año 2011 ha trabajado ininterrumpidamente como docente de actuación en destacadas instituciones públicas y privadas, además de dictar talleres de manera independiente a nivel nacional e internacional.

Actualmente ejerce como Directora Artística de la Carrera de Artes Escénicas del IUDAE (Instituto Universitario de Artes Escénicas).Como actriz ha sido convocada por destacados directores nacionales y extranjeros.Participa entonces en espectáculos teatrales como: No Daré Hijos Daré Versos, Rabiosa Melancolía, La Fiera (espectáculo de coproducción con Argentina), Bombardeo (espectáculo de coproducción con España), Ella sobre Ella, La Flauta Mágica (espectáculo de coproducción con Alemania) Muñecas de Piel, Fuente Ovejuna (espectáculo de coproducción con España), entre otros.

Ha realizado innumerables giras presentándose en los festivales y salas más reconocidas de España, Portugal, Alemania, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Argentina, Chile, Venezuela y Bolivia.A nivel nacional se ha presentado en las salas más reconocidas del país.Tres veces seleccionada para el FIDAE; una vez seleccionada para el FITU; actriz protagonista de 3 obras ganadoras del Fondos de Fortalecimiento de Las Artes; seleccionada por el Plan Nacional Corona Virus por parte del MEC para la realización de clases en formato digital.Ganadora del FEFCA (Fondo de Estímulo a la Formación y Creación Artística) como docente formadora.Ganadora del premio Florencio Sánchez como mejor Actriz en Unipersonal por su interpretación en La Fiera.