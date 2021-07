“El Profesor”, el documental de Álvaro Lasso sobre la vida de Pedro Castillo

Cultura

Este martes el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, felicitó a Pedro Castillo por haber sido electo como presidente de Perú, más de un mes después de que lo reconocieran el Frente Amplio así como su par argentino, Alberto Fernández.

Pero, ¿quién es Pedro Castillo? En mayo se estrenó a través de las redes sociales El Profesor, documental del director Álvaro Lasso que muestra el trabajo de Castillo como profesor y activista político, antes de convertirse en el presidente de su país.

"Sentí la necesidad de averiguar qué había atrás. Por qué la gente no se preguntaba de dónde venía o qué hizo en la vida para llegar al punto en que está. Yo me preguntaba por qué la gente y los medios no se hacían esa pregunta", dijo el director en diálogo con La Voz de los que Sobran.

El documental se puede ver completo en YouTube.