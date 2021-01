¡Desopilante! Bebé de un año cree que todos los objetos son dispensadores de alcohol

La vida nos ha cambiado tanto durante la pandemia que ni siquiera los más pequeños son ajenos a estas modificaciones.

Puede que antes ya algunos tuviéramos la costumbre de ir a cuestas con un tarrito de alcohol en gel, pero ahora es la regla número uno si nos queremos cuidar a nosotros y a los que nos rodean.

Esta semana se hizo viral en las redes un video muy tierno de una pequeña que presiona cuanto objeto tiene a mano, lo presiona y luego se frota las manitos en señal de haberse aplicado muy bien el alcohol en gel.

"Cuando tu primer año de vida es el 2020, todo es una parada de sanitización" escribió el usuario que compartió el video.

When your first year of life is 2020, everything is a sanitization station pic.twitter.com/NdPaRElnVy