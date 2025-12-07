“Con Abril”: el conmovedor video de Gonzalo Moratorio con su hija recién nacida

Inspiradoras

Gonzalo Moratorio publicó este sábado un nuevo video junto a su hija, Abril, nacida a fines de noviembre. En las imágenes se los ve abrazados mientras suena “Vos Sabés”, de Los Fabulosos Cadillacs.

El científico atraviesa desde hace meses un tratamiento contra un tumor cerebral, diagnóstico que comunicó públicamente en julio mediante un video en el que aseguró: “Sigo convencido de que voy a ganar esta pelea. Estoy totalmente abocado a mi recuperación. […] Tengo una fuerza tremenda para poder conocer a mi hija y disfrutar de esto”.

Tras el nacimiento de Abril, Moratorio compartió varias publicaciones que mostraron el inicio de su nueva etapa como padre. En una de ellas, donde la bebé aparece con la camiseta de Nacional, escribió: “Gracias por tanto cariño, sobran los motivos por los que pelear”.

La llegada de la niña había sido mencionada por su pareja, Natalia Ibáñez, en una entrevista que se viralizó días atrás. En aquel fragmento, Ibáñez decía: “Somos muy afortunados, lo amo mucho y espero que siga brillando”, en referencia al apoyo mutuo durante momentos críticos.

A fines de setiembre, el virólogo fue distinguido en la gala Reconocimiento a la Ciencia y la Salud del Uruguay, donde pidió sostener las políticas de impulso a la investigación: “No existe desarrollo a nivel país si no apostamos al desarrollo científico”, afirmó en su discurso.

El nuevo video se suma a las publicaciones en las que Moratorio ha mostrado su recuperación y los primeros días junto a su hija, en medio de un proceso médico que continúa bajo tratamiento.