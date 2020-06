¿Cómo viajaremos después de la pandemia? Nos lo cuenta Carla Llamas de La Maleta de Carla

Entrevistas

Por Lorena Zeballos

lo_zeb

¿Estamos preparados para volver a empezar? Acuñamos en las últimas semanas el término "nueva normalidad" sin saber muy bien a qué se refiere y cuántas cosas envuelve.

Una de las grandes incógnitas que ha dejado la pandemia por la COVID-19 es el futuro de los viajes. ¿Es hora de adaptarnos a una forma nueva de movernos por el mundo?

Carla Llamas, periodista de viajes española que está al frente del blog La Maleta de Carla, investigó a fondo sobre el futuro del turismo, y compartió a través de su podcast la información para el público; no solo por las medidas que implicará el retorno a los viajes sino también por las responsabilidades que deberemos asumir para que sea seguro para todos.

"Prefiero la nueva normalidad y que no vayamos a la que teníamos, que es la que nos ha traído a lo que estamos. Son muchas circunstancias las que nos han llevado a esta pandemia que tienen que ver con nuestras acciones y de cómo tratamos al planeta. Si queremos que esto no vuelva a pasar, lo pasado ya no vale, son muchísimas las cosas que tenemos que cambiar", destacó Llamas en conversación con Montevideo Portal a través de Instagram Live.

La periodista, activista del turismo responsable y sostenible, sostuvo que el principio del cambio radica en modificar tanto las modalidades de viaje, la forma de consumir y el trato a los animales: "Tiene que ser un cambio de paradigma, que va a costar mucho a los Gobiernos que pretenden volver a regenerar la economía. Pero los individuos somos los que podemos hacer pequeños cambios".

¿Será más caro volar? ¿Habrá más controles? ¿Se potenciará el turismo rural? ¿Se tomarán medidas para descongestionar las grandes ciudades?

Para conocer las respuestas a estas dudas y otras, acá podés ver la entrevista completa:

