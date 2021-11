"Cómo manejar el Metro de Montevideo. 33 lecciones de management", otra obra de Caltieri

Libros

Cómo manejar el Metro de Montevideo: 33 lecciones de management a cargo del Ing. Estero Bellaco es una divertida sátira de los libros de autoayuda empresarial. Escrito por Marco Caltieri y publicado por Editorial Tajante, se trata de la última pieza de un universo originado hace diez años.

Marco Caltieri fundó la revista Guacho en los años 90 y ya en el siglo XXI dio a luz al multiverso del Metro de Montevideo, que comenzó con un libro (Amuleto, 2011) y recientemente se expandió con una serie (Cholo Films, 2021) emitida por TV Ciudad y Canal 5. Ahora se agrega una nueva capa al juego de realidad y ficción con este libro que se presenta como obra del ingeniero Estero Bellaco y acaba de llegar a las librerías.

Sin embargo, en esta oportunidad, el universo ficticio del Metro de Montevideo sirve más como telón de fondo que como tema en sí mismo. A partir de la fallida empresa y de su emprendedor megalómano, Caltieri arma un manual de marketing satírico, plagado de lecciones que sólo pueden funcionar en la cabeza del Ingeniero Estero Bellaco, el pintoresco visionario que afirma haber revolucionado el transporte uruguayo para siempre.

Crítica audaz con humor absurdo

A través del estilo ligeramente oral, repetitivo y casi siempre contradictorio de su personaje estrella, Caltieri ofrece una mirada ácida al omnipresente discurso del emprendedurismo y expone de forma sarcástica las miserias del trabajo contemporáneo.

En la segunda lección del libro, por ejemplo, el ingeniero se permite esta explicación sobre el liderazgo: “Liderar es llevar de las orejas. Pero con el dueño de las orejas convencido de que es bueno ser tironeado del apéndice auditivo. Ahí radica el gran secreto de todo gurú del management. Imponer, pero del lado de adentro. Cuando usted, querido amigo, logre convencer a otro de obedecer, habrá logrado el grado más alto en la escala del líder. Un máster. Un doctorado en manipulación de la conducta ajena. Usted sabe que soy ingeniero y si tengo que rescatar algo de esa feria de patrañas que es la psicología, me quedo con el conductismo. La obediencia, la pregnancia al líder debe venir desde la membrana interna del alma del subalterno”.

A lo largo de las 33 lecciones, el ingeniero Bellaco desarrolla ideas cuando menos llamativas. Por ejemplo, cuando explica su guerra contra el uso del “no” en el lenguaje de la empresa: “Es increíble cómo apenas dos letras pueden producir un efecto tan precisamente negativo. Estamos hablando de la palabra ‘no’, verdadera enemiga del emprendedor. Porque si usted arranca a emprender y lo primero que le viene a la cabeza es un ‘no’, usted está, como se dice habitualmente, al horno con papas”.

O cuando sugiere usar la salud del gerente como una herramienta de negociación: “No le estoy sugiriendo a usted que finja, qué esperanza. Le estoy pidiendo que haga lo que hacen los verdaderos actores: que perpetre el acto. No sintiéndolo, trayéndolo como un recuerdo presente. No, señor. Si hace falta salvar las papas en alguna situación compleja, le estoy pidiendo simplemente que tenga un ataque cardíaco. No que simule. Que lo tenga realmente”.

Metáforas, confesiones y equívocos

La voz del ingeniero abunda en metáforas, de las que a menudo se siente orgulloso. Incluso, en la lección sobre la comunicación interna de la empresa, plantea la idea de que las metáforas futbolísticas son una gran forma de acercarse al personal menos educado, al punto de fantasear con la posibilidad de escribir un diccionario “Español-Fútbol, Fútbol-Español”. “’Esto es un penal’: una frase simple, un razonamiento elemental, que esconde detrás muchísima información. Si consultáramos ese eventual diccionario que alguna vez escribiré, podríamos traducirlo como: ‘Esta es una actividad inesperada y seguramente perjudicial para mis intereses, derivada de mis propios errores’”.

Otra de las características más divertidas del personaje es su tendencia a cometer equívocos reveladores, tales como: “’El problema es que los inteligentes están llenos de dudas y los estúpidos llenos de certeza’, decía William Shakespeare. Y no podía estar más acertado. Esta frase la cito mucho cuando quiero avanzar en algo y veo que mi equipo está inmerso en un mar de dubitaciones, en un océano de disyuntivas”.

Pero hay más

La incontenible personalidad del ingeniero no consigue limitar sus enseñanzas a 33 lecciones, por lo que el libro cuenta con dos lecciones más a modo de bonus. Y, por si fuera poco, un par de epílogos. Del mismo modo, Cómo manejar el metro de Montevideo cuenta también con un anexo intermedio titulado Manual de uso, donde, además del mapa completo con sus distintas líneas, se presentan nuevos fotomontajes de los que hicieron que el libro publicado por Amuleto en 2011 se convirtiera en un clásico de culto.

Cantidad de páginas: 256

Precio: 649

Editorial: Tajante

Distribuye: Gussi

