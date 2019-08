“Claudio Paolillo. Periodista”, el legado profesional y un homenaje a su trayectoria

Libros

SOBRE EL LIBRO

Este libro es el legado profesional de uno de los periodistas más importantes del último medio siglo en Uruguay. Claudio Paolillo es el autor de cada artículo, columna de opinión, discurso, conferencia o clase de periodismo. Los textos escogidos, varios de ellos inéditos, son el resultado de una selección -como tal, necesariamente arbitraria, opinada y opinable- de más de cuarenta años de periodismo, la mayoría de ellos en Búsqueda, donde cada jueves Paolillo se convirtió en un analista de la actualidad referente en el país.

Sus columnas atraparon lectores, inquietaron gobernantes y marcaron agenda. Sus discursos en defensa de la libertad en los foros más encumbrados del continente demostraron su valentía y liderazgo. Sus clases de periodismo, en la redacción y en las aulas, siempre apasionadas y profundas, calaron hondo en generaciones de periodistas.



Este libro, que incluye material inédito, reúne muchos de sus trabajos más emblemáticos para lograr ilustrar el pensamiento de un profesional admirado en toda América.



Claudio Paolillo. Periodista es un libro de una vigencia impactante, que explica el rol del periodismo contemporáneo y resulta una lectura esencial para entender la sociedad, la política y la cultura del Uruguay. Es también un homenaje a su trayectoria, una invitación a pensar con libertad y una fuente de inspiración para el futuro.

FRAGMENTOS:

El periodismo

"El propósito central del periodismo es tratar de buscar la verdad con el único objetivo de ponerla a disposición del público, de modo que la gente tenga la información que necesita para ser más soberana."

"El periodismo importa porque un dato nuevo que se lance al conocimiento público puede frenar un mal proyecto de ley o, al revés, puede acelerar la aprobación de uno bueno; puede cambiar la historia de un proceso político, económico o social en una dirección que, sin la aparición de esa información, hubiera seguido otro rumbo. Una columna de opinión o un análisis riguroso pueden hacer la diferencia para que, al menos, un grupo de individuos se haga preguntas o reflexione de una manera diferente sobre un tema determinado."

El periodista:

1. Un periodista no traiciona la confianza que el público depositó en él.

2. Siempre recuerda que el presidente es empleado suyo y del resto de los ciudadanos.

3. Trata de dar a los sujetos de las noticias una chance justa para decir lo suyo. (...) No debe olvidar jamás que no es el dueño de la verdad.

4. Debe bajarse del escenario.

5. Nunca subestima la inteligencia del público.

6. Enfrenta nuevos dilemas éticos permanentemente.

7. No miente ni plagia a sabiendas.

8. Resigna algunos de sus derechos como ciudadano por el privilegio de ser periodista.

9. Debe estar preparado para renunciar o ser despedido por razones de principios. 10. Es un ciudadano que se dedica profesionalmente a explotar al máximo y diariamente un derecho humano que pertenece a todas las personas.

Sobre la libertad de expresión

La batalla por la libertad de expresión viene desde el fondo de los tiempos y jamás terminará. (...) Que lo sepan bien todos: no nos rendiremos nunca, nunca, nunca.

La libertad de expresión es necesaria, incluso, para poder equivocarse.

La libertad de expresión del pensamiento no es un derecho exclusivo de los medios o de los periodistas. Es un derecho que pertenece principalmente a los ciudadanos.

La muerte de un periodista implica que la gente, a partir de ese crimen, va a estar mucho menos informada sobre asuntos que le interesan.

Sobre el mal periodismo

En el periodismo, desde hace años hemos tenido que lidiar con la lacra del infotainment (la malhadada mezcla de información con entretenimiento), donde el lector, el oyente o el televidente recibe, al mismo tiempo, las dos cosas, a veces sin poder diferenciar qué es información real y qué pura ficción cuyo único propósito es divertir.

Sobre el Uruguay

El nuevo paradigma del Uruguay, a mi juicio, debería ser transformar al país en una sociedad de emprendedores, en lugar de una sociedad de empleados públicos o aspirantes a empleados públicos.



Lo que se ha dicho sobre Claudio Paolillo:

"La vida de Claudio es una gran lección para el periodismo de nuestro país, para evaluar y defender los pilares de nuestra vida democrática y, sobre todo, trascender las ventanas de las nuevas formas de comunicación para no perder la oportunidad de mirarse a los ojos, conocerse, comprenderse y trabajar juntos por un mejor país."

Enrique Iglesias

"Sus columnas todavía respiran. Siguen latiendo fuerte. Sus palabras sacuden a todos los que vuelven a leerlas y provocan el pensamiento, funcionan como un alimento para la razón."

Andrés Danza

"Sus textos hablan de aspectos de nuestra sociedad que a Claudio lo enojaban y que sacaban de él sus ironías más filosas. Porque Claudio realmente amaba este país y por eso le dolían sus dolores."

Pipe Stein CLAUDIO PAOLILLO

(Montevideo 1960 - 2018)

Fue periodista, escritor y profesor de periodismo. Desde sus comienzos profesionales en 1978, trabajó en el diario El Día, la Agencia France Presse, Radio El Espectador, semanario Opinar, y el semanario Convicción. En Emisora del Palacio fue cofundador del programa En Perspectiva, y más adelante integró el espacio La Tertulia. Dedicó la mayor parte de su carrera al semanario Búsqueda, del cual fue su director desde enero 2010.

Sus columnas de opinión han sido publicadas en medios de Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Perú, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Puerto Rico, y en diversos medios online.

Como docente, fue profesor y Catedrático Asociado de Periodismo en la ORT, profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay y Director y profesor de la Escuela de Periodismo de Búsqueda. En el año 1998 recibió el Premio a la Excelencia Docente en la Universidad ORT.

Fue un activo integrante de la Sociedad Interamericana de Prensa, ocupando alternativamente los roles de Vicepresidente Regional para Uruguay, miembro de la Junta de Directores, miembro del Comité Ejecutivo, Presidente de la Junta de Gobernadores del Instituto de la Prensa y Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.

Publicó los libros Con los días contados y La cacería del Caballero. Recibió numerosos premios, entre los que se destacan el Juan José Morosoli, en el rubro prensa por su contribución a la cultura (2004), el Bartolomé Hidalgo otorgado por la Cámara Uruguaya del Libro y Premio Anual de Literatura del MEC por Con los días contados, Premio Nacional de Periodismo del Círculo de la Prensa del Uruguay (2006), Premio de Honor de la Asociación de Prensa Argentina (2017)y Libro de Oro 2017 de la Cámara Uruguaya del Libro por Con los días contados.

Fue socio e hincha apasionado de Defensor Sporting Club.