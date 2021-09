“Chau chau adiós”: pasajeros despiden con coro a viajeros desalojados por no usar tapaboca

Pasajeros de un avión en Estados Unidos mostraron su alegría cantando en coro tras la remoción de dos personas que se rehusaron a usar mascarillas en pleno vuelo entre las ciudades de Miami y Houston.

En un video publicado en Twitter por @ONLYinDADE se escucha a pasajeros riendo y cantando al unísono "Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye".

Inclusive uno de los pasajeros se despedía moviendo su mano mientras la policía baja a las dos personas reacias a cumplir las medidas federales de protección contra la covid-19.

Three people kicked out of American Airlines flight in MIA that had already been delayed for 9 hours. Two for not following mask rules and another person for arguing with them | #ONLYinDADE ig: dreatrev pic.twitter.com/OeNt3H6O05