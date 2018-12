“Así es como se mata”, un imperdible thriller de Mirko Zilahy

Libros

Roma, septiembre de 2008. La ciudad sufre una terrible ola de mal tiempo. Parece que toda el agua que cae torrencialmente del cielo pretende lavar el mal que hay sobre la superficie. Lejos de la gran ciudad turística y religiosa, en una Roma olvidada, aparecen los cadáveres de las víctimas de un asesino en serie.

Solo hay un hombre capaz de liderar esa investigación tan delicada: el comisario Enrico Mancini, el único policía que ha asistido a los cursos sobre perfiles criminales en la central del FBI, en Quantico.

Mancini atraviesa el peor momento de su vida, pero aun así es obligado a atrapar a «la Sombra», asesino atípico y esquivo que llena los cuerpos de sus víctimas con pistas, no para satisfacer sus instintos homicidas sino para conseguir un propósito lúcidamente maquiavélico. Todo en él tiene un significado, todo es un símbolo, y necesita una última pieza para terminar su rompecabezas: el propio Enrico Mancini.

"La justicia solo triunfará cuando el arado trace su último surco. Usted no me conoce. Nadie me conoce. Cómo me llamo no tiene importancia. Solo soy una sombra".

El autor

Mirko Zilahy nació en Roma en 1974. Es licenciado en Lengua y Literatura Extranjera y se doctoró en el Trinity College de Dublín, donde enseñó Lengua y Literatura Italiana. Ha publicado ensayos sobre distintos autores irlandeses e impartido conferencias sobre escritores italianos contemporáneos. Es traductor de, entre otros, Bram Stoker y John Boyne, y en 2014 tradujo El jilguero de Donna Tartt. Ha trabajado como editor en las prestigiosas editoriales Minimun Fax, Fazi y Rizzoli y colabora como periodista en Il Corriere della Sera.

Su primera novela, Así es como mata (Alfaguara, 2016) dio a conocer a los lectores al personaje de Enrico Mancini, y fue traducida en varios países con gran éxito de público y de crítica. La forma de la oscuridad es la segunda entrega, protagonizada por el mismo e inolvidable comisario.



