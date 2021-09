“¿A qué huele el amarillo?”, un libro de María José Pita

Libros

“¿A qué huele el amarillo?”, ¿alguna vez te hiciste esta pregunta? Seguro que la respuesta de tu mamá, la tuya o de un amigo son diferentes. Cada uno responderá de acuerdo a sus vivencias y percepciones. Pero, ¿qué pasa si no tenemos la experiencia de oler ni la de ver? ¿Y si sabemos a qué huelen las cosas pero no tenemos el concepto de amarillo? ¿Y si conocemos el color amarillo pero no tenemos olfato?¿A qué huele el amarillo? coloca a sus protagonistas frente a un desafío, un acertijo que solo conseguirán resolver juntos. Una apuesta a la palabra y su carácter lúdico-musical. Un viaje de lectura compartida.

¿A qué huele el amarillo? es un libro infantil escrito por María José Pita. Ganador de los Fondos Concursables 2019, aborda de forma inclusiva una pregunta con muchas respuestas. Está disponible en tinta, braille y audiolibro.

Para la versión de audiolibro el narrador principal es el escritor Alejandro Ferreiro, junto a las voces infantiles de Manuela y Mateo.

Cualquier persona que tenga el libro podrá acceder mediante la lectura de un código QR a un audio alojado en la página web del proyecto donde podrá escuchar esta historia posibilitando otro nivel de lectura como parte de la inclusión.

¿A qué huele el amarillo? se puede conseguir en Librería Lautréamont, Agosto Café, Su Bar o a través de la cuenta de Instagram de la autora.