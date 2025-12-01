Uruguay aplicará terapia CAR T en adultos tras acuerdo entre Pérez Scremini y el Clínicas

Salud

La Fundación Pérez Scremini y el Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” firmaron un convenio que marca un antes y un después para la oncología nacional: Uruguay comenzará a aplicar terapias celulares CAR T en pacientes adultos, una de las tecnologías más innovadoras y efectivas en el tratamiento del cáncer.

El acuerdo, firmado por el director del Clínicas, Dr. Álvaro Villar; el gerente general de la Fundación Pérez Scremini, Lic. Guzmán Nión; y el médico asesor de la institución, Dr. Ney Castillo, establece una alianza estratégica destinada a ampliar el acceso a tratamientos de última generación y a fortalecer el desarrollo de proyectos científicos de alta complejidad en el país.

El programa funcionará mediante un trabajo coordinado entre ambas instituciones. El Hospital de Clínicas realizará la obtención de linfocitos T a través de aféresis, mientras que los laboratorios especializados de la Fundación Pérez Scremini se encargarán de modificar genéticamente esas células y multiplicarlas para obtener células CAR T. Una vez listas, serán administradas por vía intravenosa en el Clínicas, que además asumirá la atención integral, la estabilización clínica y el seguimiento de cada paciente.

Este modelo permitirá que personas adultas con determinadas patologías oncológicas accedan a un tratamiento altamente efectivo sin necesidad de trasladarse a centros del exterior, algo que hasta ahora era la única alternativa disponible.

Ambas instituciones acordaron compartir los resultados del programa y colaborar en la revisión de todas las publicaciones científicas derivadas del proyecto, reforzando el perfil académico y de investigación de la iniciativa.

La alianza reúne a dos referentes de la salud uruguaya: la Pérez Scremini, reconocida por su trayectoria en la cura del cáncer infantil y adolescente, y el Hospital de Clínicas, principal centro universitario y asistencial del país. Juntas, posicionan a Uruguay en la vanguardia regional en terapias celulares, medicina personalizada e innovación biomédica.

¿Qué es la terapia CAR T?

La terapia CAR T es un procedimiento que utiliza los propios linfocitos T del paciente, modificados mediante ingeniería genética para que identifiquen y destruyan células tumorales. El proceso incluye la extracción de células a través de aféresis, su adaptación en laboratorio para reconocer antígenos específicos del cáncer, su expansión y, por último, su reinfusión en el organismo. Este tratamiento ha mostrado resultados muy alentadores en leucemias y linfomas, y continúa en investigación para otras enfermedades.