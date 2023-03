Trabajadores de la policlínica de ASSE en el Cerro denuncian faltante de 31 medicamentos

Salud

No hay más remedio

Montevideo Portal

La Federación de Funcionarios de Salud Pública dio a conocer este miércoles un listado que realizó el sindicato de base del Centro de Salud del Cerro, perteneciente a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), sobre los medicamentos que están faltando en la policlínica.

En concreto, según dijeron fuentes del sindicato de la policlínica a Montevideo Portal, actualmente faltan 31 medicamentos. Esta situación persistió tras ser abastecidos el pasado martes, es decir, pese a que recibieron medicinas nuevas, no pudieron solventar la faltante existente.

Las citadas fuentes explicaron que los trabajadores realizan este listado como medida gremial porque los funcionarios son quienes “dan la cara” al usuario, y pretenden que las personas vean los medicamentos que faltan y no culpen a quien atiende.

“Estamos ante un usuario que está muy agresivo, que lo entendemos porque no solo falta medicación, sino que faltan otras cosas, que hace que el usuario se potencia porque no está accediendo a las necesidades básicas”, dijeron.

“Si nosotros no ponemos ese listado, el usuario viene, saca el número, espera los cien números que tiene adelante y cuando llega a la ventanilla hay que decirle que ese medicamento no hay. Entonces, el usuarios obviamente se enoja y lo que sucede es que se la agarra con el funcionario. Las autoridades no nos dejan poner este listado, pero como medida gremial lo ponemos igual, en defensa del compañero que tiene que dar la cara al usuario”, explicaron.

Las citadas fuentes expusieron que la ausencia de medicamentos viene desde hace un mes, con variantes y en crecimiento. Hoy son 31 los medicamentos que faltan, pero semanas atrás eran 20, aproximadamente. Los funcionarios de la policlínica expresaron que la mayor preocupación es que la faltante más prolongada es en los medicamentos que están relacionadas con la salud mental y las enfermedades crónicas, medicinas que “afectan” directamente al paciente.

Finalmente, consultados sobre si tuvieron contacto con las autoridades para saber si tenían conocimiento del tema, las fuentes respondieron afirmativamente y contaron que quienes se encargan de los medicamentos en el centro de salud informaron de la situación a sus superiores (químicos), quienes luego elevan la información.

“Nos dijeron que ya va a cambiar, que ya se va a comprar, lo de siempre. No lo normalicemos, pero estamos acostumbrados”, concluyó.

Montevideo Portal intentó comunicarse con autoridades de ASSE, pero hasta el momento no recibió ninguna respuesta oficial.

Montevideo Portal