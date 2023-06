Sociedad Uruguaya de Pediatría dice que situación “avala que se adelanten las vacaciones”

Salud

La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) emitió este miércoles un comunicado a raíz del aumento de las infecciones respiratorias en niños y adolescentes y, según aseguró la organización, ante “múltiples consultas recibidas” por el adelanto de las vacaciones de julio resuelto por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en educación inicial y en primaria.

“La situación epidemiológica avala que se adelanten las vacaciones como medida enfocada en interrumpir la circulación de los virus respiratorios”, sostuvo la SUP en un comunicado.

“Nos parece oportuno mantener en dos semanas el receso y no prolongarlo más allá de eso, en la medida de lo posible, ya que ha quedado evidenciado que la interrupción de la presencialidad genera múltiples afectaciones en niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, a nivel de la salud mental, entre otros aspectos”, agregó.

Tras idas y vueltas sobre la extensión y la modalidad de la suspensión de clases, la ANEP definió que las vacaciones iniciarán el 3 de julio y se extenderán hasta el 14.

En su comunicado, el colectivo de médicos también hizo un llamado particular a que los padres y convivientes con menores de seis meses se vacunen contra la gripe.

“Desde la SUP no proponemos el uso de mascarillas en los niños en los centros educativos, pero sí reiteramos que los niños, niñas y adolescentes que tengan síntomas directamente no deben concurrir a clases para así evitar afectar a más personas”, concluyó.

