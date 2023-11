Quitar una cucharadita de sal al día baja la presión casi tanto como los medicamentos

Salud

Eliminar solo una cucharadita de sal cada día baja la presión arterial casi tanto como los medicamentos, muestra una nueva investigación.



Los investigadores dijeron que el suyo es uno de los estudios más grandes que ha incluido a personas que toman medicamentos para la presión arterial alta en un análisis del efecto de reducir la ingesta dietética de sodio.



“Encontramos que el 70-75% de todas las personas, independientemente de si ya están tomando medicamentos para la presión arterial o no, probablemente verán una reducción en su presión arterial si disminuyen el sodio en su dieta”, dijo la coautora del estudio Norrina Allen, profesora de medicina preventiva en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago.



Ella dijo que anteriormente los investigadores no sabían si las personas que ya estaban tomando medicamentos para la presión arterial podrían reducir aún más su presión arterial al disminuir su ingesta de sodio.



En el estudio, los participantes de mediana edad a ancianos redujeron su ingesta de sal en aproximadamente una cucharadita al día.



"El resultado fue una disminución en la presión arterial sistólica de aproximadamente 6 milímetros de mercurio (mm Hg), lo cual es comparable al efecto producido por un medicamento de primera línea comúnmente utilizado para la presión arterial alta", dijo el coinvestigador principal, el Dr. Deepak Gupta, profesor asociado de medicina en el Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, en Nashville, Tennessee.



La presión arterial sistólica es la presión en tus arterias cuando tu corazón late. Es el primer número en una lectura de presión arterial.



La presión arterial alta es una de las principales causas de enfermedad y muerte en todo el mundo. La presión adicional en las arterias puede desencadenar insuficiencia cardíaca, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Afecta la capacidad del corazón para bombear sangre de manera efectiva, dijo Allen.



El estudio incluyó a 213 hombres y mujeres, desde personas en sus cincuenta hasta aquellos en sus setenta. Fueron asignados aleatoriamente para seguir una dieta alta en sodio (2,200 miligramos (mg) por día además de su dieta habitual) o una dieta baja en sodio (500 mg en total por día) durante una semana. Luego, cambiaron y siguieron la otra dieta.



Antes de cada visita al estudio, los participantes usaron monitores de presión arterial y recogieron su orina durante 24 horas.



Comparado con su dieta habitual, el 72% de los participantes tuvo una presión arterial sistólica más baja cuando siguieron el régimen bajo en sodio.



La presión sistólica disminuyó de 7 a 8 mm Hg cuando comieron la dieta baja en sodio en comparación con la dieta alta en sodio, y en 6 mm Hg en comparación con sus hábitos alimenticios habituales, dijeron los investigadores.



"El efecto de la reducción en el sodio dietético en la disminución de la presión arterial fue consistente en casi todos los individuos, incluidos aquellos con presión arterial normal, presión arterial alta, presión arterial tratada y presión arterial no tratada", dijo Gupta en un comunicado de prensa de Northwestern, recogido por HealthDay News.



Los investigadores dijeron que los hallazgos refuerzan la importancia de reducir la ingesta de sodio.



"El hecho de que la presión arterial bajara de manera tan significativa en solo una semana y fuera bien tolerada es importante y enfatiza el impacto potencial en la salud pública de la reducción del sodio dietético en la población, dado que la presión arterial alta es un problema de salud tan grande en todo el mundo”, dijo la coautora del estudio, la Dr. Cora Lewis, profesora y presidenta de epidemiología en la Universidad de Alabama en Birmingham, en el comunicado.

"Es particularmente emocionante que los productos que usamos en la dieta baja en sodio estén generalmente disponibles, así que las personas tienen una verdadera oportunidad de mejorar su salud modificando su dieta de esta manera", añadió ella.



Los hallazgos fueron publicados el 11 de noviembre en la revista Journal of the American Medical Association y presentados el sábado en una reunión de la Asociación Americana del Corazón en Filadelfia.