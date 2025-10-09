Salud

Qué famosos usan Ozempic, el medicamento que ayuda a bajar de peso aprobado por el MSP

Después de que el Ministerio de Salud Pública autorizara el registro y la venta de Ozempic, un popular medicamento para adultos con diabetes tipo 2 y que se hizo popular por la cantidad de famosos que la consumen para bajar de peso, el fármaco llegará a las farmacias del territorio nacional.

Según consignó EFE, algunos de los famosos que han afirmado usar este tipo de medicamentos son, por ejemplo, la persona más rica del mundo, Elon Musk, la actriz Rebel Wilson —que perdió más de 35 kilos— y la presentadora Oprah Winfrey. Todos han dicho que consiguieron su peso ideal al combinar este medicamento con una dieta saludable y ejercicio.

“En toda mi vida, nunca soñé que estaríamos hablando de medicamentos que brindan esperanza a personas como yo, que han luchado durante años contra el sobrepeso y la obesidad”, dijo la presentadora en marzo, en un programa de ABC titulado Oprah: vergüenza, culpa y la revolución de la pérdida de peso.

Sin embargo, otros famosos que han perdido mucho peso niegan haber utilizado este medicamento para estilizar su figura. Uno de estos es el caso de Khloe Kardashian, que al comienzo de año dijo en Instagram: “No desacreditemos mis años de ejercicio. Me levanto cinco días a la semana a las 6 para entrenar. Por favor, dejen de hacer suposiciones”.

Pero los efectos de estos medicamentos no solo se ven en las portadas de la revista. Hasta el pasado 5 de julio, la red social TikTok tenía más de 92.000 vídeos con la etiqueta #Ozempic.

Sin un seguro que cubra el costo —lo cual es complicado de conseguir si el usuario no tiene diabetes u obesidad, pues algunas aseguradoras consideran estos fármacos como medicamentos estéticos—, los inyectables rondan los 900 y 1.400 dólares al mes.

Walter Willett, profesor de Epidemiología y Nutrición de la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de la Universidad de Harvard, advirtió al The New York Times que estos medicamentos podrían aumentar un 50% el gasto destinado a la atención médica en ese país.

¿Aumenta Ozempic la fertilidad?

Entre los efectos secundarios está la diarrea y náuseas, aunque algunos expertos alertan que, al tratarse de un medicamento novedoso, con el tiempo, se podrían descubrir otros efectos en algunos pacientes.

Algunas mujeres han acudido a las redes sociales para indicar que se han quedado embarazadas mientras tomaban este tipo de medicamentos, incluso tomando la píldora anticonceptiva o tras haber sido diagnosticadas con infertilidad.

Varios científicos apuntaron a la revista Nature que los informes son plausibles y que tienen diferentes hipótesis sobre por qué los medicamentos aumentan la fertilidad, pero hasta que haya más datos disponibles, el mecanismo exacto sigue siendo desconocido.

Eli Lilly, una de las empresas detrás de este tipo de medicamentos, aconseja a las personas que toman anticonceptivos orales que utilicen métodos anticonceptivos de respaldo durante cuatro semanas después de comenzar a tomar su medicamento o si aumentan la dosis.

Con información de EFE