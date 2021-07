Porción promedio de dispensadores supera azúcares añadidos recomendados al día

Salud

Cuando se sirve refresco en un dispensador en la mayoría de cadenas de restaurantes de EE. UU., el consumidor ingiere más que la porción para un día de azúcares añadidos, según constató un estudio reciente.

Incluso las bebidas pequeñas superan las directrices recomendadas, afirmaron los investigadores del Centro para la Ciencia en el Interés Público (Center for Science in the Public Interest, CSPI).

En el estudio, los investigadores del CSPI examinaron los niveles de azúcares añadidos en los dispensadores de refrescos con todas sus calorías en las principales 20 cadenas de restaurantes, según sus ingresos.

Encontraron que las bebidas pequeñas contenían, en promedio, 65 gramos de azúcar añadido, que supera el límite diario recomendado de 50 gramos (12 cucharaditas) de azúcar añadido, basado en una dieta de 2,000 calorías.

Las bebidas medianas o regulares contenían en promedio 75 gramos, que es una vez y media el límite recomendado. Las bebidas grandes, con un promedio de 109 gramos, tenían el valor de azúcar añadido para más de dos días.

El informe sugiere que los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos deben requerir que los menús incluyan iconos de advertencia en los artículos con unos niveles altos de azúcares añadidos.

"Las personas están volviendo a los restaurantes y salen más a comer", señaló Sarah Sorscher, subdirectora de asuntos regulatorios del CSPI, en declaraciones recogidas por HealthDay News.

"Las advertencias sobre los azúcares permitirían que todos tomáramos unas decisiones más informadas sobre nuestra propia salud, al proveer información en los menús sobre los azúcares añadidos que con frecuencia se ocultan en los alimentos y las bebidas de los restaurantes", afirmó en un comunicado de prensa del centro.

Los investigadores también encontraron que incluso las bebidas que se venden como parte de las comidas combinadas en general contenían más que el límite diario recomendado de azúcar añadido. Y la mitad de las bebidas para niños contenían más de 40 gramos de azúcar añadido.

El contenido de azúcar en un refresco del mismo tamaño podría variar en tres órdenes de magnitud entre una cadena de restaurantes y otra, lo que hace que para los consumidores sea más difícil gestionar su consumo de azúcar, según el informe.

Los investigadores citaron una idea de la ciudad de Nueva York como modelo: dijeron que una propuesta en esa ciudad requeriría iconos en los artículos del menú que superen el límite diario recomendado de 50 gramos de azúcares añadidos.

Una nueva encuesta, publicada junto con el informe, mostró que tres cuartas partes de los residentes del estado de Nueva York respaldan que los menús tengan estas advertencias.

Los hallazgos fueron publicados en línea el 8 de julio por el Centro para la Ciencia en el Interés Público.