Organizaciones invitan a marchar por “salud mental, desmanicomialización y vida digna”

Salud

En el marco de un nuevo Día Mundial de la Salud Mental, se llevará a cabo la 11º Marcha por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida digna, convocada por organizaciones sociales nucleada por la coordinadora Coordinaloca. La movilización iniciará a las 15:00 con una concentración en el callejón de la Universidad de la República, y a partir de las 16:30 se marchará hacia la Plaza Seregni.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió una publicación en su cuenta de Twitter en la expone mitos y verdades en torno a la salud mental. “Los adolescentes y jóvenes no tienen problemas de salud mental, esas son cosas que solo les pasan a los adultos porque tienen más responsabilidades”, es una de las tantas creencias que se formulan respecto a este tema, mientras que la realidad refleja otros datos.

Según el MSP, “uno de cada siete adolescentes en el mundo tiene algún trastorno de este tipo, pero muchas veces los síntomas se confunden con manifestaciones propias de la etapa adolescente como la irritabilidad, cambios de humor e inestabilidad emocional, y por lo tanto no se diagnostican ni se tratan”.

Asimismo, indicó que el suicidio “es la cuarta causa de muerte más frecuente entre las personas de 15 a 19 en el mundo”.

De acuerdo con otro mito, un trastorno de salud mental es un signo de debilidad; “si la persona fuera más fuerte, no tendría esta condición”. Sin embargo, la verdad es que este tipo de trastornos “no tienen nada que ver con ser débil o con la falta de fuerza de voluntad; no es una condición que las personas decidimos tener o no tener”.

Mitos, mitos y más mitos. Los problemas de salud mental pueden afectar a todas las personas, independientemente de la edad u otros factores. Es importante preocuparnos por derribar los mitos con información para que no haya #NiSilencioNiTabú a la hora de decir cómo nos sentimos.

“Buscar la mejor forma de vivir”

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, compartió las reflexiones del futbolista Edinson Cavani. “Hablar de salud es tratar de buscar la mejor forma de vivir. Me parece más que una actitud, una responsabilidad ante la vida. Una responsabilidad que tenemos que tener nosotros de ocuparnos de muchas áreas de nuestra vida, que son fundamentales para tener una vida saludable”, dijo, en un clip compartido por la Organización Panamericana de Salud en Uruguay.

El actual jugador del Valencia se refirió a un episodio que vivió después de un partido de fútbol “clave, importante” en su carrera. “Me sobrecargué de responsabilidad en ese momento”, dijo y agregó que la ansiedad lo desestabilizó y no lo dejó dormir.

“Esa es la salud mental: saber que somos seres humanos como todo el mundo y que vamos a tener problemas, y que podemos tener problemas y que podemos sentirnos mal y que podemos llorar y que podemos perder, y después ganar”, expresó.

En el #DiaMundialDeLaSaludMental recordamos este testimonio de @ECavaniOfficial sobre un episodio de salud mental.





Junto al video, el secretario de Estado escribió: “Nadie es tan fuerte como para no necesitar ayuda y pedirla. Como tampoco nadie debe ser considerado débil por ello. La familia y los amigos como pilares”.



Nadie es tan fuerte como para no necesitar ayuda y pedirla. Como tampoco nadie debe ser considerado débil por ello. La familia y los amigos como pilares.