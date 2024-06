México reporta primera muerte por gripe aviar en el mundo; señalan que es “caso aislado”

Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó este miércoles la primera muerte por gripe aviar AH5N2 en el mundo, que se habría detectado en un laboratorio en México.

De acuerdo con la información, la víctima sería un hombre de 59 años que falleció el pasado 24 de abril y se desconoce la fuente de exposición al virus que se ha reportado en aves de corral en México.

“Este es el primer caso humano confirmado en un laboratorio de la infección del virus de influenza A(H5N2) reportado a nivel global, y la primera infección del virus A(H5) reportada en una persona en México”, advirtió la OMS en su sitio web.

Según el organismo, el hombre, quien residía en el central Estado de México, no tenía antecedentes de exposición a aves de corral u otros animales.

Explicó que, el 23 de mayo, autoridades de salud mexicanas informaron a la OMS sobre el caso confirmado de infección humana por el virus de la influenza aviar A(H5N2).

Según los familiares, el paciente ya había estado postrado en cama por otras condiciones de salud que le aquejaban, pero el 17 de mayo desarrolló fiebre, dificultad para respirar, diarrea, náuseas y malestar general.

El 24 de abril buscó atención médica e ingresó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER), donde “falleció ese mismo día por complicaciones de su padecimiento”.

El caso se reporta después de que el virus de la gripe aviar H5N1 se ha propagado en las últimas semanas en vacas lecheras de Estados Unidos, país vecino de México.

Y aunque en aquel país en lo que va del año se han registrado tres casos en humanos, las autoridades sanitarias estadounidenses han aclarado que ninguno de los contagios está relacionado con el brote del virus en las vacas.

El virus, identificado como el H5N1, es un subtipo de gripe aviar muy contagioso entre aves.

A finales de marzo trascendió que vacas lecheras de Texas y Kansas estaban infectadas de gripe aviar y, días después, funcionarios del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, en inglés) confirmaron casos dentro de un rebaño de vacas lecheras de Michigan que recientemente habían estado en contacto con ejemplares de Texas.

En México, el pasado 5 de abril, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) declaró al país como zona libre de gripe aviar AH5N2 y dijo que el virus había estado ausente por más de 25 años, pues el último caso corroborado en producción comercial databa del 5 de junio de 1995.

México dice que no hay riesgo de contagio

La Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno mexicano informó este miércoles que “no existe riesgo de contagio para la población con la detección del primer caso humano de influenza aviar de baja patogenicidad A (H5N2) en México, toda vez que no hay una fuente identificada de infección”.

Así lo indicó la secretaría mexicana después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportara hoy la primera muerte por gripe aviar AH5N2 en el mundo, que se habría detectado en un laboratorio en México.

En un comunicado conjunto, la dependencia junto con las secretarías (Ministerios) de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), explicaron que “el caso se registró en un hombre de 59 años, con antecedente de enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica de larga evolución, residente en el Estado de México”.

Se precisó, además, que la muestra del paciente “resultó positiva a influenza tipo A y no se identificó en primera instancia el tipo de influenza que padecía”.

La muestra, dijeron, fue inicialmente estudiada en el Laboratorio de Biología Molecular de Enfermedades Emergentes del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas (Cieni) del INER y fue enviada al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), confirmando la positividad a influenza de baja patogenicidad tipo A (H5N2).

“Es importante destacar que, durante una investigación epidemiológica exhaustiva, todas las muestras de los contactos identificados han resultado negativas”, destacó el comunicado.

Se apuntó que la SSa llevó a cabo la búsqueda intencionada de casos con sospecha de enfermedad respiratoria viral y realizó una análisis de información para la identificación de cambios en las tendencias del comportamiento de las enfermedades respiratorias virales en la Ciudad de México y Estado de México.

También hubo comunicación internacional y operación de acuerdos internacionales como el Plan de América del Norte para Influenza Animal y Pandémica (Napahpi, en inglés).

La Semarnat, por su parte, llevó a cabo recorridos y muestreos biológicos de aves silvestres y sinantrópicas en los humedales de Tláhuac-Xico y la zona de influencia aledaña al domicilio del caso positivo a influenza aviar A(H5N2), en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y se estableció un seguimiento permanente para la detección oportuna de otros casos similares en fauna silvestre que habita en el lugar.

Mientras que la Dirección de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) implementó la vigilancia epidemiológica activa en traspatios de la zona, a fin de identificar algún eventual caso en aves, y que éste pudiera estar relacionado con el caso humano.

Salud de México remarcó que “la OMS considera que el riesgo de salud pública de este virus para la población en general es bajo”, por lo cual el consumo de carne de pollo o huevo bien cocidos no representa peligro para la salud del ser humano.

“Un caso aislado”

La muerte de este hombre de 59 años supone “un caso aislado” que no debe generar “una extrema preocupación” pero sí obligaa intensificar la vigilancia de las granjas para minimizar el contacto de animales infectados con personas, dijo a EFE el infectólogo Luis Buzón.

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa de las aves, causada por las cepas tipo A del virus de la gripe. Estas aves pueden contagiar a los humanos, aunque no es algo frecuente ya que hay menos de mil casos registrados a nivel mundial.

“Esto no hace más probable que el virus se transmita entre humanos. Es un caso aislado, mientras el ser humano no pueda transmitir a otros humanos no es problemático", incidió el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

Y esa transmisión entre humanos que ahora no existe, sería un paso fundamental “para la aparición de una nueva pandemia”, apuntó el doctor, algo que por el momento contienen los estrechos sistemas de vigilancia.

Son casos aislados, puntuales, pero, alertó, “en el momento que aparezca la transmisión humana se produce inmediatamente una pandemia porque son virus cien por cien nuevos para el ser humano”, como ocurrió con el coronavirus SARS-CoV-2 ya que no existe una inmunidad previa.

“¿Esto quiere decir que estamos cerca de la transmisión entre humanos? Ni mucho menos. Eso requiere una serie de acciones que para el virus son altamente costosas. Obviamente, cuanto más casos haya y más contacto entre humanos infectados, más fácilmente puede suceder”, aseguró.

Aunque el virus no se propaga entre personas, sí que está llegando cada vez a más animales, además de las aves, como focas o vacas, que se convierten en hospedadores, señaló.

Desde 2003 hasta el pasado 1 de abril, se notificaron en todo el mundo un total de 889 casos de gripe aviar en humanos y 463 muertes, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

La cepa más frecuente y conocida desde hace más de 20 años es la H5N1 y a ella corresponden la mayoría de los casos humanos detectados.

Los tres últimos se registraron en Estados Unidos y, el pasado mes de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que la propagación de la variante H5N1 a mamíferos y humanos resulta inquietante y pidió vigilar de cerca esta evolución.

La manera más común por la que el virus se introduce en un territorio es a través de aves silvestres migratorias, según información de la OMS.

El principal factor de riesgo de infección en seres humanos es la exposición a aves de corral infectadas, vivas o muertas, o a entornos contaminados, como los mercados de aves vivas.

Otros factores de riesgo incluyen el sacrificio, el desplume y la manipulación de carcasas de aves de corral infectadas, y la preparación de las aves para el consumo, en particular en los hogares.

Los síntomas

El fallecido en México por la variante H5N2, de 59 años y con otras patologías previas, presentó fiebre, dificultad para respirar, diarrea, náuseas y malestar general, unos síntomas similares a los que se producen con la cepa H5N1.

Unos síntomas que son similares a los de gripe de las personas y pueden variar, desde una infección leve de las vías respiratorias superiores, hasta una neumonía grave que derive en complicaciones respiratorias agudas.

Esa variabilidad hace que muchos casos leves puedan no ser identificados como gripe aviar.

EFE