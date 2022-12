MSP anticipará vacunación de refuerzo contra la covid-19 “para las próximas semanas”

Salud

El Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió anticipar el inicio de la vacunación de refuerzo contra la covid-19, que estaba previsto inicialmente para marzo y abril.

El subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian, informó en Telemundo que junto al ministro Daniel Salinas y “en asesoramiento con la Unidad de Inmunizaciones”, resolvió “adelantar la vacunación para las próximas semanas”.

El anticipo del plazo de vacunación responde a un aumento sostenido de los casos, por lo que el MPS recomendó completar las dosis, entre otras medidas. La cartera registró 2.645 nuevos contagios de covid-19 entre el 4 y el 10 de diciembre, mientras que una semana atrás, la cifra de nuevos casos era de 1.527.

“Probablemente sea una vacunación escalonada por edad, muy parecida a la campaña de vacunación de gripe, empezando por la población de mayor riesgo y luego ir avanzando hacia el resto de la población, sin agenda. Estamos trabajando para que sea en una red de vacunatorios a lo largo y ancho del país, muy parecido a lo que es la campaña de vacunación antigripal”, detalló Satdjian.

Actualmente hay 68 vacunatorios con las dosis de Pfizer.

El virólogo Santiago Mirazo analizó el actual escenario epidemiológico en Desayunos informales de Canal 12. “En el momento de la pandemia 2020 era fundamental saber el número de casos reales actuales, porque eso permitía proyectar cuántas personas iban a entrar a CTI. Con esa proyección, uno tomaba medidas de intervención no farmacológicas, o no; hacía lockdown, o no, en función de lo que esperaba en los próximos 15 días en función de la situación en CTI”, explicó.

“Hoy, esa situación no la tenemos, porque la tasa de ingreso a CTI es infinitamente menor que hace dos años atrás. Hoy hablamos de 0,5% de ingreso contra 3% en aquel momento. Lo que tenemos que mirar es justamente qué tantas personas ingresan a CTI con covid”, aclaró Mirazo, profesor adjunto en el Departamento de Bacteriología y Virología en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.

