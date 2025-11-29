Salud

España suspendió exportaciones de cerdo a Uruguay y más países por foco de peste porcina

Las autoridades sanitarias españolas confirmaron la presencia de peste porcina africana (PPA) en Collserola, sierra ubicada en los alrededores de Cerdanyola del Vallès, en Cataluña y generó la inmediata detención de la exportación de productos relacionados a aproximadamente 40 países.

Según informaron medios locales, el hallazgo ocurrió el 26 de noviembre, cuando dos jabalíes silvestres fueron encontrados muertos a aproximadamente un kilómetro de distancia entre sí — cerca del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los positivos fueron confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, marcando la primera detección de PPA en España desde 1994.

Debido a esta situación, se activaron medidas inmediatas: se estableció un perímetro de protección de 20 kilómetros alrededor del foco, y dentro de ese radio se inmovilizó el ganado porcino perteneciente a 39 explotaciones de producción y reproducción.

Como consecuencia directa, el gobierno español ordenó bloquear provisionalmente unos 120 certificados sanitarios de exportación, afectando envíos de carne y productos porcinos hacia cerca de 40 países: Rusia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, México, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Uruguay y Venezuela, entre otros.

Según un documento del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca uruguayo, las importaciones de cerdo desde España significaron menos del 1% en 2022. No obstante, el país ibérico fue el que más vendió grasa y tocino a Uruguay ese año (53% del mercado de productos extranjeros).

Las restricciones afectan diversos productos: no solo carne fresca, sino también embutidos, jamones, vísceras, grasa de cerdo, material genético, semen, lechones de engorde, tripas, embrión porcino, así como materias primas para piensos. La suspensión se mantendrá hasta tanto se reevalúe la situación sanitaria conforme a los acuerdos internacionales vigentes.

Ante ello, el sindicato Unió de Pagesos instó al gobierno autonómico a actuar con rapidez, pero también a evitar “restricciones innecesarias” que agraven las pérdidas del sector sin razones sanitarias válidas. Al mismo tiempo, se pide vigilancia estricta en los puntos de paso de fauna silvestre para evitar la propagación del virus.

