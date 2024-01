Encefalitis equina en humanos: los síntomas y el tratamiento en caso de contagiarse

Salud

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó el pasado martes que se confirmó el primer caso de encefalitis equina en una persona que vive en San José. La cartera aseguró que el paciente evoluciona bien y, hasta el momento, es el único infectado.

La directora de Zoonosis y Vectores del MSP, Gabriela Willat, explicó que la cantidad de casos pueden ser muchos, pero muy pocos llegan a ser graves. “Está dentro de lo que esperábamos”, dijo la jerarca con respecto al primer contagiado.

Willat agregó en diálogo con Subrayado que la probabilidad de que la enfermedad sea letal, es “baja”.

De igual forma, aseguró que al ser un virus no hay ningún tratamiento recomendado, aunque hizo hincapié en que lo primordial es no exponerse. Para esto, se sugiere utilizar repelente y evitar la acumulación de agua en recipientes, para que no críen mosquitos. Estos insectos son los vectores que contagian el virus y pueden ser diferentes especies las que lleven la enfermedad.

