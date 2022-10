El comunicado del MSP ante la faltante de medicamentos: ¿tensión o quiebre de stock?

Salud

Montevideo Portal

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado este lunes en el que se refirió a la falta de medicamentos que existe en el país debido a la explosión de uno de los laboratorios proveedores de diversas medicinas. En ese sentido, el texto señala que la cartera, en calidad de autoridad sanitaria nacional, es la que tiene la obligación de asegurar el abastecimiento de medicamentos en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, es decir, en los prestadores.

Luego de recordar el episodio de la explosión, el MSP informó que hizo un “completo relevamiento de la situación del mercado” y, anticipando las dificultades que podrían darse en 2022, envió un comunicado a los prestadores para que tomaran diversas medidas. Entre otras cosas, se pidió adecuar el uso de medicación inyectable, usar otras formas farmacéuticas, intercambiar medicamentos con distintos principios activos y similar indicación, llevar stocks de seguridad a niveles mínimos razonables y comunicar a la cartera las situaciones de relevancia sanitaria.

Además, a las empresas farmacéuticas se les solicitó cumplir parcialmente con los pedidos para lograr una mayor distribución. “Es importante saber que el préstamo de medicación de una institución a otra es una práctica habitual, a la vez que cuando se habla de stocks de seguridad a niveles razonables se está planteando tener stock suficiente para el funcionamiento necesario mas no prever para los meses siguientes”, señala el texto.

“Asimismo, se solicitó a los demás laboratorios proveedores que aumentaran al máximo su producción sabiendo que no llegarían a cubrir lo que abastecía el laboratorio incendiado”, añade.

A continuación, el MSP aclaró que los primeros cinco meses de este año pasaron “sin inconvenientes” dado que Uruguay cuenta con “importantes controles de calidad y seguridad” en los procedimientos de ingreso y producción de las medicinas. La cartera destaca que, si hay una faltante de relevancia sanitaria, “se puede permitir la autorización de medicamentos no registrados”, siempre teniendo en cuenta los estrictos requisitos.

“Si bien fue en mayo que surgieron noticias de desabastecimiento en algunos centros sanitarios en la opinión pública, esa información no concordaba con la que manejaba el MSP, que mantenía una vigilancia activa de la situación del mercado, ni llegó en esos tiempos ninguna notificación de faltantes de medicamentos a la cartera”, aclaran.

Sin embargo, Salud Pública reconoce que en junio sí se informó al ministerio que algunos prestadores tenían dificultad en el abastecimiento de ciertos fármacos. La problemática era “poder abastecerse con la cantidad que necesitaban y no que había faltado en el mercado”, según indica el MSP, y agrega que se intervino para lograr que se realiara un efectivo intercambio y préstamo entre los propios prestadores.

“El primer incidente de relevancia sanitaria se da con la droga neostigmina, cuando ASSE contaba con acumulación de stock y faltaba en cuatro prestadores privados. El MSP informó oportunamente las acciones realizadas para poder paliar la situación. En ese tiempo se dieron reuniones del MSP con los prestadores de salud, entre los que estaba ASSE, las cámaras de los laboratorios y las empresas que no se encuentran en las cámaras representadas. Allí, el MSP expuso el trabajo de seguimiento de mercado que se venía realizando y se solicitó la colaboración de todos, especialmente de las empresas en relación con una distribución racional de los productos solicitados”, señala el comunicado.

“Se realizó entonces la autorización de ingreso de medicamentos no registrados en nuestro país para paliar la situación coyuntural; dado que son medicamentos no registrados en Uruguay, se busca que sea en la cantidad mínima imprescindible para que alcance al abastecimiento de un mes. Se utilizó este recurso para todos los medicamentos de los que se mencionó alguna dificultad para el abastecimiento imprescindible sin ser aquellos para los que hay dificultades de abastecimiento a nivel mundial por dificultades en la materia prima. En estos casos se buscó, con éxito, su reemplazo con otros similares”, añade.

El MSP explica que llegaron al ministerio otras comunicaciones con presuntas faltantes de drogas, pero aclara que en todos los casos se verificó que las carencias no eran tales y que en ocasiones lo que se reportaba era que “no lograban abastecerse con toda la cantidad que requerían”. “En ningún caso en quiebre de stock, es decir, sí se presenta tensión de stock, pero no faltante para atender a los usuarios del sistema”, afirma.

“En los últimos días de agosto se solicitó a ASSE una nueva lista de medicamentos con quiebre de stock o tensión de abastecimiento que no fuera posible sustituir por otros similares en plaza, compras incumplidas de haberlas, y cuánto tiempo de abastecimiento representarían. También se solicitó una nota de los laboratorios proveedores en la que se dijera que no pueden cumplir con el abastecimiento o el plazo en que podría hacerlo, todos requisitos para realizar una compra de medicamentos no registrados en el país. El MSP no ha tenido respuesta de faltante alguna hasta el momento”, detalló.

Finalmente, el ministerio comunicó que el sector de fiscalización también inspeccionó en agosto la planta del Laboratorio Fármaco Uruguayo y en setiembre puso en marcha el plan de producción de primeros lotes de inyectables; esperan que esto “alivie” la situación de la plaza en cuanto a cantidades ofertadas de los medicamentos con tensión de abastecimiento.

“Se sigue con la vigilancia día a día de las situaciones que llegan a conocimiento del Departamento de Medicamentos, el trabajo de vigilancia de mercado para verificar la existencia y evitar desequilibrios de medicamentos es permanente”, concluye el comunicado.

Montevideo Portal