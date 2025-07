Día de la prevención del suicidio: ¿Cómo actuar si una persona se quiere quitar la vida?

Salud

El influencer Fernando “Monti” Montero, doctor en medicina, publicó un video en su cuenta de Instagram donde habló de la importancia psicológica en el marco del Día Nacional para la Prevención del Suicidio. En esta línea, el comunicador brindó una serie de herramientas y habló sobre algunos mitos en relación con el tema.

“El primer mito es que hablar sobre el suicidio genera más suicidios, y es al revés”, sostuvo. “Cuando vos le preguntás sobre el tema a una persona que está pensando en quitarse la vida, va a poder descargarse y abrirse emocionalmente”, explicó. En tal sentido, señaló que de esta manera “no estás incitando a quitarse la vida, lo estás incitando a poder abrirse emocionalmente contigo”.

Por otro lado, el influencer desmintió la creencia de que “hay que ser médico o terapeuta para salvar una vida”. “No, todos podemos salvar una vida. Y si es un ser querido y tenemos confianza en la persona, es más probable que te escuche”, reflexionó.

En tal sentido, sostuvo que “es muy importante saber que hay líneas de ayuda”. “Cuando estés hablando de una persona que piensa que puede quitarse la vida, también [hay que] saber en qué momento de riesgo estamos: Si es algo que está fantaseando, si es algo que ya tiene lugar, o incluso puede ser que esté en un momento de crisis”. En ese caso, recomendó “llamar directamente al 911 para, obviamente, tratar de internar a la persona”.

“El error del suicida es pensar que es tomar una decisión, y que es una solución permanente para un tema que realmente es transitorio, ya que normalmente es un momento de desliz que las cosas pasan también”. Sobre esto, remarcó que “el 80% de las personas que se quitan la vida en un momento dieron alguna pista, o mostraron algo, o quisieron hablar con alguien, o tuvieron un momento de rechazo”.

“Si tenés una persona que te dice que se quiere quitar la vida, lo primero que se hace es juzgarla, decirle 'mirá, tenés todo en la vida, qué dejás para los que no tienen'. Eso es no validarlo y eso sí incita a un suicidio”, objetó. “Lo importante es primero escucharlo, ver en su mundo qué es lo que lo tiene tan mal, por qué lo haría y una vez que lo escuchás decirle: '¿Sabés qué? Yo realmente si estuviera en tu lugar capaz estaría pensando lo mismo, ¿pero no se te ocurrió que lo que tú querés es calmar el dolor o pasar esta situación y no quitarte la vida? Y ahí tratar de hacerle ver todas las cosas positivas que tiene. Luego de estar controlado, obviamente, pedir ayuda psicológica a un especialista”, recomendó.

Línea Vida: 0800 0767 o *0767

Línea de apoyo emocional: 0800 1920

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.

