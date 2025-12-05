Cualquier especialista de la salud podrá recetar protectores solares: ¿desde cuándo?

Montevideo Portal
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció este viernes que a partir del próximo miércoles cualquier especialidad médica podrá recetar protectores solares.
En conferencia de prensa, la jerarca anunció que aún “lo tiene que decidir institucionalmente la FTM [Formulario Terapéutico de Medicamentos]”, pero remarcó que es un hecho a pesar de que falte la aprobación mencionada.
“Hoy en día, las medidas preventivas de fotoprotección no pueden estar restringidas a la indicación solo por el especialista, por lo cual se ha definido cambiar esta categoría”, aseguró Lustemberg.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]