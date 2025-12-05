Cualquier especialista de la salud podrá recetar protectores solares: ¿desde cuándo?

Salud

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció este viernes que a partir del próximo miércoles cualquier especialidad médica podrá recetar protectores solares.

En conferencia de prensa, la jerarca anunció que aún “lo tiene que decidir institucionalmente la FTM [Formulario Terapéutico de Medicamentos]”, pero remarcó que es un hecho a pesar de que falte la aprobación mencionada.

“Hoy en día, las medidas preventivas de fotoprotección no pueden estar restringidas a la indicación solo por el especialista, por lo cual se ha definido cambiar esta categoría”, aseguró Lustemberg.

