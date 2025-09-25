Cohen presentó proyecto tras “grandes inconvenientes en la salud mental” en Uruguay

Salud

El doctor y exintegrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Henry Cohen, presentó junto con el proyecto Echo una propuesta en el Congreso de Intendentes vinculada a la salud mental en todo el país.

En la jornada del pasado miércoles, los jerarcas departamentales recibieron a Cohen y a su equipo de trabajo, quienes expusieron la iniciativa que contempla siete puntos clave. El proyecto propone un ciclo de 10 sesiones sobre salud mental dirigido a médicos del interior, además de capacitaciones, seminarios, monitoreo continuo y evaluación de resultados.

Estas sugerencias se deben, según explicó Cohen a Montevideo Portal, a que existen “grandes inconvenientes en la salud mental en Uruguay, los cuales han ido empeorando en los últimos años”, por lo que se requiere formar profesionales ante la “carencia que existe de personal especializado en salud mental en todos los rincones del país”.

El objetivo central es reforzar la atención médica en el interior, de modo que los profesionales puedan diagnosticar y derivar a pacientes hacia centros especializados. Sobre la instancia de presentación, Cohen destacó que “fue excelente e hicieron una cantidad de comentarios y preguntas muy atinadas. Nos fuimos con la idea de que es muy factible que se pueda concretar este proyecto”, sentenció.

