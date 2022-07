Cientos protestan frente a la Casa Blanca por la sentencia del aborto en EE. UU.

Cientos de personas marcharon este sábado por las calles de Washington hasta congregarse frente a la Casa Blanca para protestar contra la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos (EE. UU.) de eliminar la protección legal del aborto, vigente desde hacía 50 años.

La marcha, convocada por Women's March, se replicará a lo largo del día en diferentes ciudades estadounidenses como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, de la mano de la organización Rise Up 4 Abortion Rights (Rebélate por el derecho al aborto).

Algunas manifestantes explicaron a EFE que se trata de la mayor protesta que han visto en la ciudad desde que se filtró a la prensa el borrador de la sentencia del Supremo, a principios de mayo.

"Creo que habría sido incluso mayor de no ser por la lluvia", dijo Diana, quien considera que la gente "está lista para hacer algo, y está lista también para la desobediencia civil".

La mujer advirtió además que las protestas "se volverán todavía más grandes si nadie hace nada".

