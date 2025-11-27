Caffè del contadino: el café italiano con yema de huevo que da energía todo el día

En tiempos en los que la gastronomía busca volver a sus raíces, resurgen recetas humildes cargadas de historia. Una de ellas es el caffè del contadino, o "café del campesino", una bebida energética típica del mundo rural italiano que se preparaba al alba, antes de salir al campo, con solo tres ingredientes: café, yema de huevo y azúcar.
Rescatada por la chef Roberta, romana, afincada en Costa Rica y divulgadora de la cocina tradicional italiana, esta receta es testimonio de una época en la que el desayuno debía ser rápido, calórico y reconfortante. En su versión más simple, mezcla el café recién hecho en una cafetera moka con una crema de yema batida con azúcar.
¿Cómo se prepara?
- Café: Se utiliza una moka tradicional. Roberta recomienda mantener el fuego bajo para que el café suba lentamente, lo que garantiza una mejor extracción y aroma.
- Crema: Mientras se prepara el café, se bate una yema de huevo fresca con una cucharadita y media de azúcar hasta que adquiera una textura espumosa.
- Mezcla: Finalmente, se vierte el café caliente sobre la mezcla batida, creando una bebida densa, cremosa y de sabor profundo, ideal para quienes necesitan comenzar el día con fuerza.
En algunas regiones, se le añade un chorrito de licor —como grappa o anís,—, aunque no es imprescindible.
Seguridad y adaptaciones
Dado que la receta tradicional utiliza huevo crudo, algunas personas optan por yemas pasteurizadas, especialmente fuera del contexto rural o si se desea reducir el riesgo sanitario, sin alterar demasiado el sabor.
El caffè del contadino es un ejemplo más de cómo la cocina popular italiana combina ingredientes simples con intuición y necesidad. Lejos de las cápsulas y los superalimentos modernos, este café ofrece una dosis de energía tan potente como nostálgica, ideal para quienes buscan autenticidad en cada sorbo.
Con información de Europa Press.
