CUDIM amplía servicios de tomografía y avanza en detección precoz del cáncer de pulmón

Salud

En línea con su misión de acercar tecnología de diagnóstico avanzado a todo el país, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) continúa con una ambiciosa estrategia de expansión, que en las últimas semanas ha incorporado cinco nuevos servicios de tomografía en centros de salud públicos de distintos puntos del territorio.

Las inauguraciones más recientes se realizaron en el Hospital de Colonia (21 de octubre), el Hospital de Mercedes (28 de noviembre, con equipamiento donado por la Fundación Tiempo es Cerebro y la comunidad), y el Hospital del Cerro (1º de diciembre), donde además se ejecutó una importante obra edilicia. Próximamente se sumarán nuevos equipos en el INOT y en la sede de Salto, completando un crecimiento sostenido que fortalece la red nacional de imagenología.

Estas incorporaciones se gestionan en convenio con ASSE y apuntan a garantizar una atención moderna, segura y equitativa para toda la población, reduciendo las barreras geográficas en el acceso a estudios clave para el diagnóstico oportuno de enfermedades.

“La instalación de estos nuevos tomógrafos mejora la capacidad resolutiva de los hospitales y promueve diagnósticos más oportunos”, subrayó la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

Un cambio de paradigma en la detección del cáncer de pulmón

Paralelamente, CUDIM se sumó este año al proyecto piloto de tamizaje para cáncer de pulmón, una iniciativa pionera en América Latina que aplica tomografías de tórax de baja dosis a personas de riesgo (fumadores o exfumadores de entre 50 y 74 años), con controles anuales durante tres años.

El objetivo es detectar tumores en etapas tempranas, cuando los tratamientos son más efectivos y las tasas de supervivencia más altas. La evidencia internacional muestra que este tipo de tamizaje puede reducir la mortalidad entre un 20 % y un 40 %, además de optimizar el uso de recursos del sistema de salud al evitar intervenciones costosas en estadios avanzados.

Este proyecto es impulsado por equipos del Hospital Maciel, junto con el Programa Nacional de Control del Cáncer del MSP, el Instituto Nacional del Cáncer (INCA) y CUDIM, y cuenta con el respaldo técnico de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS.

Inicialmente focalizado en usuarios del sector público, este año se incorporó CUDIM como prestador para el sector privado, lo que amplía la cobertura y sienta las bases para una eventual implementación de un programa nacional de screening.

El pasado 28 de noviembre, CUDIM recibió a expertos internacionales de la IARC-OMS para presentar los primeros resultados, que serán claves para evaluar la futura expansión del proyecto a nivel país.