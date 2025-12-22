¿Qué hacer si un murciélago entra a tu domicilio? Esto recomienda el MSP

Salud

La organización animalista Alternatus Uruguay publicó en su cuenta de Instagram algunas recomendaciones con base en información del Ministerio de Salud Pública sobre qué hacer en caso de que un murciélago ingrese a un hogar.

“Los murciélagos se alimentan de mosquitos, polillas y cucarachas. Ayudan a controlar insectos y cuidan el equilibrio del ecosistema. Prefieren vivir en lugares altos: techos, persianas, palmeras o árboles. No es raro que compartan espacios con nosotros: buscan insectos, su principal alimento”, explica el MSP.

En tal sentido, sostiene que el animal ingresa a las casas por ventanas o aberturas, y puede volar alrededor de una habitación, aterrizar sobre cortinas o muebles y luego volver a volar. “Mantené la calma y alejá a los niños y las mascotas”, recomienda.

“El murciélago tiende a volar en forma de U; vuela más alto cerca de las paredes y más bajo en el centro de la habitación. Permanecé cerca de una pared. Cerrá puertas interiores, apagá las luces y abrí ventanas o la puerta exterior para que el murciélago pueda salir. Si el murciélago no sale por sí solo, es conveniente esperar hasta que aterrice para intentar atraparlo. Nunca intentes manipular un murciélago sin protección en las manos”, agrega.

Para retirarlo, recomienda colocar “una caja o un balde sobre el murciélago. Esto evitará que vuele mientras trabajás para sacarlo de la habitación sin tocarlo. Deslizá un pedazo de cartón o una tapa debajo de la abertura del balde para atraparlo. Mantené el recipiente lo más cerca posible de la pared o de la superficie y tené cuidado de no pellizcar al murciélago mientras está atrapado dentro”.

Por otro lado, recomienda que “si no hubo contacto del murciélago con personas o animales, podés liberarlo afuera de la casa. Si hubo contacto, llamá a MSP-Devisa (1934 int. 4010) para recibir asesoramiento”.

“Nunca dejes que niños y niñas toquen o jueguen con murciélagos; explicales los riesgos que corren. Mantené a tus mascotas protegidas. Vacunalos contra la rabia a partir del tercer mes de vida y cada año, durante toda la vida del animal”, sentencia.

