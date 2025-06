Un contenedor aplastó su auto al entrar al shopping y salió viva de milagro

SIN CATEGORIZAR

No me la container

Un contenedor cayó este lunes sobre un auto que intentaba ingresar al estacionamiento del Punta Carretas Shopping, por la entrada de calle Víctor Soliño. El hecho ocurrió en medio de los fuertes vientos registrados en Montevideo y en otras zonas del país.

Según informó el personal del lugar, el contenedor formaba parte de una obra en curso y estaba apoyado sobre otra unidad, pero se desplazó por acción del viento y terminó cayendo justo cuando un vehículo accedía al predio. El auto quedó completamente aplastado y su única ocupante, una mujer identificada como María Eugenia, quedó atrapada en el interior.

Bomberos trabajó rápidamente en la zona para liberar a la conductora, que fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial, sin lesiones de gravedad. “Volví a nacer, literal”, dijo la mujer en declaraciones a Subrayado. “Yo venía entrando al estacionamiento porque voy al gimnasio en frente, tenía un auto adelante y otro atrás. De repente sentí un golpe y algo me aplastó”.

“Cuando vi el contenedor dije: ya está, me mató. Pero me di cuenta de que el vidrio estaba roto pero no me había lastimado. Empecé a gritar y vi que había un poco de luz, que no estaba completamente encerrada”, relató. También explicó que vecinos y trabajadores del estacionamiento la ayudaron a salir: “Me hicieron una especie de escalera humana. Después trajeron una escalera y logré bajar”.

Desde el lugar, María Eugenia agradeció a quienes participaron del rescate y dijo estar “increíblemente bien” pese al impacto. “Mi auto quedó adentro del contenedor, no sé en qué estado, pero lo importante es que estoy viva. Solo tengo unos golpes leves”.

El accidente ocurrió en un día donde Bomberos realizó más de 180 intervenciones por caída de árboles, postes y objetos pesados. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) había emitido una alerta naranja por vientos intensos, con rachas de hasta 100 km/h en la zona sur del país.