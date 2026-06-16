Zendaya y Tom Holland presentaron la nueva Spider-Man: "Menos superhéroes, más humanidad"

Zendaya y Tom Holland están de gira promocional y hablaron sobre lo que viene: Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega del hombre araña de Marvel que se estrena el 29 de julio.

"Todos llegamos a ese punto en el que hay que empezar a tomar decisiones de adultos de verdad", dijo la actriz estadounidense de 29 años al referirse a lo que atraviesan los personajes en esta película.



Dirigida por Destin Daniel Cretton, la historia arranca con Peter Parker —el alter ego de Spider-Man— convertido en un adulto que vive solo, luego de haber desaparecido voluntariamente de la vida y los recuerdos de quienes ama para protegerlos.

Zendaya, que interpreta a MJ, describió esa situación como "una experiencia bastante universal": "¿Quién soy? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y creo que ahí sí que se siente un pequeño vacío".

Holland (30 años) coincidió con su compañera y pareja. Para el actor británico, esta entrega "trata sobre el hombre detrás de la máscara" y aborda "una experiencia humana increíblemente cercana: ser joven e intentar descubrir cuál es tu lugar en la sociedad". La describió como "la versión más introspectiva" de Spider-Man y aclaró que es "menos una película de superhéroes y más una película sobre un ser sobrehumano".

Es la cuarta película que Holland y Zendaya protagonizan juntos en el universo del arácnido, después de Homecoming (2017), Far from Home (2019) y No Way Home (2021). Desde la primera, su relación trascendió la ficción —y esta semana Holland confirmó por primera vez, en una entrevista con la revista británica Esquire, los rumores sobre una supuesta boda secreta entre los dos—. Zendaya destacó una particularidad de esta entrega: aunque es la película en la que Spider-Man pasa más tiempo con la máscara puesta, paradójicamente es en la que más se siente la humanidad del personaje.

"Empezás a darte cuenta de que hay un ser humano dentro de este traje", dijo, y agregó que eso le resultó "muy conmovedor". Incluso señaló el detalle de la transparencia de los ojos de la máscara, que en varias tomas permite ver a Peter detrás del traje, como algo cargado de significado.

Para la actriz, "lo especial del personaje de Spider-Man es que también es Peter Parker", y sin esa humanidad el traje no significaría nada: "Lo que hace que la gente lo quiera tanto es la bondad y la ternura que hay en él como Peter Parker, que en última instancia lo llevan a autosabotearse y a hacer cosas por el bien de los demás, olvidándose a veces de sí mismo".

Holland, por su parte, contó que en algunas escenas se decidió conservar las arrugas y defectos del traje de superhéroe precisamente por eso: "Es esa textura la que convence al público de que hay alguien debajo del traje. Hay un hombre viviendo ahí dentro. Un hombre en conflicto". Los temas de fondo de la película, según el actor, son "la importancia de la comunidad, de contar con el apoyo de los seres queridos en momentos difíciles, la amistad, la exposición al mundo y a la vida". Spider-Man: Brand New Day llega a los cines el 29 de julio.

Con información de EFE.