Zaira Nara sobre la frase “de la que se salvó Forlán”: “Me rompe que digan que no suelto”

Zaira Nara fue invitada al stream del momento junto a Mernosketti, quien recientemente se volvió viral por su separación tras la partida de Moski a Dubái. En una charla distendida pero picante con Mernuel y Bauleti, la modelo no esquivó ningún tema y volvió a referirse a un episodio que la marcó mediáticamente: su separación del futbolista Diego Forlán en 2011, a pocos meses de casarse.

Más de una década después, la famosa frase “menos mal que no me casé” sigue resonando, y Zaira no dudó en poner las cosas en claro. “Me rompe las pelotas que digan que no suelto”, lanzó sin filtro.

Apuntando directamente a los prejuicios que aún persisten, la modelo y conductora se mostró crítica con los comentarios que recibió durante años: “Tenemos una sociedad muy machista que le encanta pensar que, porque yo me iba a casar con un futbolista de alta gama, era una chica pobre que buscaba un multimillonario para salvarse. Un gato, o como lo quieras llamar”, disparó.

También se refirió a una de las frases más repetidas sobre el tema: “la que se salvó fue Forlán”. “¿Por qué no se van a cagar?”, respondió tajante.

Zaira reivindicó su camino personal y profesional, alejándose de los estereotipos: “Me considero una mujer exitosa. Todo me lo pago yo, me lo administro yo. Empecé de cero”.

Finalmente, reflexionó sobre sus decisiones amorosas, “La mayoría de mis relaciones las terminé yo, y fue por ser fiel a mí misma. Nunca quise seguir a ningún hombre, aunque hayan sido hombres que me podrían haber dejado en una posición salvada. Como seguro muchas mujeres eligen esa vida —y no lo critico—, pero yo nunca la elegí”, concluyó.