Zaira Nara reveló el detrás de su frase viral tras dejar a Forlán: “La pasé muy mal”

Zaira Nara rompió el silencio sobre uno de los momentos más mediáticos de su vida: su separación del futbolista Diego Forlán a pocos meses de llegar al altar. A más de una década del episodio que dio origen a la frase viral “menos mal que no me casé”, la modelo se animó a contar en Rumis (La Casa Stream) cómo vivió ese proceso personal y qué motivó su recordada reacción en redes sociales.

Durante una reciente entrevista, la conductora explicó que, aunque la ruptura fue dolorosa, la decisión fue completamente suya. "Lo que pasó fue que dije: ‘che, no me quiero casar’. Tomé la iniciativa y di un paso difícil, pero necesario", confesó. Según relató, el quiebre se dio 40 días antes del casamiento, cuando ella tenía apenas 20 años.

“Con ese ex no terminé mal. Lo que se generó afuera fue mucho más fuerte que lo que realmente pasó entre nosotros”, aclaró, intentando desmontar la idea de una separación conflictiva. Sin embargo, reconoció que Forlán es el único ex con el que no mantiene contacto: “Es una picardía, pero no lo sigo”.

El famoso tuit —publicado en junio de 2011— surgió en medio de un viaje con amigas, como una especie de desahogo espontáneo. “Fue la única vez en mi vida que adopté una postura de ‘me chupa un huevo’. Y la verdad es que no la pasé bien, porque a mí no me gusta el quilombo”, admitió.

Zaira también se refirió al trasfondo emocional y familiar de su decisión. Contó que tuvo una charla clave con sus padres, especialmente con su papá, quien fue contundente: “No te cases”. Ese consejo fue determinante. “Lloraba mucho porque me gusta llorar, pero también porque sabía que era una decisión muy difícil. No quería perder mi propósito en la vida. En ese momento, casarme era dejar mi carrera y mis sueños por acompañar a alguien”, reflexionó.

Además, no esquivó el tema económico. “Si queríamos estar juntos, yo tenía que dejar todo. Estaba haciendo Tu mejor sábado y si abandonaba el programa para que él me mantuviera, me iban a matar todos. No había buena opción”, explicó sobre la presión que sentía.

Hoy, con 37 años y una mirada más madura, Zaira asegura que su foco está en su independencia. “Antes soñaba con el vestido blanco, ahora tengo claro que no negocio mi camino con nadie”, afirmó con firmeza.

Desde aquel episodio, tanto ella como Forlán siguieron sus vidas por separado. Él se casó con Paz Cardoso y formó una familia con cuatro hijos. Zaira, por su parte, fue madre de Malaika y Viggo junto a Jakob von Plessen, de quien se separó en 2022. Más recientemente, terminó su relación con el polista Facundo Pieres.

“Me separé por decisión mía” Zaira Nara nos cuenta porqué no se casó en #RUMIS pic.twitter.com/SJgw17Q6Nd — somoslacasaok (@somoslacasaok) September 23, 2025