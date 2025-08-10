Pantallazo

Zaira Nara anunció la creación de su propia marca de yerba: “Este sueño ya es realidad”

Montevideo Portal

La modelo y conductora argentina Zaira Nara anunció a través de sus redes sociales la creación de su propia marca de yerba, titulada “Alba Nueva”.

“El mate es un ritual que me acompaña todos los días, sola, con amigos o familia. Un día me pregunté por qué no hacerlo de la mejor manera posible y compartirlo con quienes me siguen. Hoy, mientras me preparo un mate, quiero contarles que este sueño ya es realidad. Se viene algo muy especial”, comenzó la expareja de Diego Forlán en su Instagram.

Según medios argentinos, la modelo lleva a cabo este proyecto junto a Laura y Ariel Mozo, productores de la materia prima, además de la sommelier Karla Johan. “Me junté con amigos que saben muchísimo del tema, les conté el sueño y empezamos a construirlo desde cero, con mucho amor”, sostuvo la menor de las hermanas Nara.

“Hace un tiempo me venía dando vueltas la idea de tener mi propia yerba”, confesó. “Vengo trabajando en silencio, aprendiendo y armando todo con mucho amor”.

La cuenta en Instagram de Yerba Albanueva ya ostenta más de 13.000 seguidores, y la misma tiene un valor que supera los 3.000 pesos argentinos, en el entorno de los $100 uruguayos.

