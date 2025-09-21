Yuyito González habló de su separación de Javier Milei: “Tuvimos una agarrada”

Pantallazo

Montevideo Portal

Yuyito González, expareja del presidente de Argentina Javier Milei, fue invitada a La noche de Mirtha Legrand, el ciclo de la conductora que se emite por Canal 13 los sábados.

Consultada por el final de su vínculo que la unía al jerarca, González afirmó haberlo pasado “muy bien”. “Estuvimos muy enamorados”, soltó.

Sin embargo, sostuvo que “cuestiones de pareja” cortaron el vínculo luego de menos de un año. “Tuvimos una agarrada, y esa agarradita no se arregló”, confesó. “Pasó el tiempo, unos meses, y yo dije algo en mi programa y recibí un mensaje”, agregó, lo que llevó a retomar el vínculo, aunque no de pareja. “No retomamos el amor, tampoco la vida afectiva, amorosa; no hablamos de amor”, soltó, aunque sin “pases de factura”.

En esta línea, la comunicadora refirió que en el presente tienen “una relación esporádica”. “Tampoco es que estamos todos los días hablando, ni mucho menos”, reafirmó. “A mí lo que más me importa de todo, en cualquier tipo de relación, es tener paz, no tener rencores, ni cosas pendientes en cuanto a broncas y cosas”, agregó.

Consultada por Legrand sobre su forma de ser, González afirmó que ni ella ni el presidente son individuos tranquilos. “No somos personas fáciles”, explicó. “No tenemos una gran experiencia en este tema del ir y venir, de pareja. Cuando pasó algo que a mí no me cerró, reaccioné como soy: brava”, sentenció.

