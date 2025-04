Viviana Canosa redobló la apuesta contra Lizy Tagliani, que se quebró en vivo

Pantallazo

Luego de las acusaciones públicas que hizo Viviana Canosa sobre Lizy Taglini en las que aseguró que vio cómo la humorista le robaba plata de su cartera, Lizy Taglini hizo su descargo en La peña de Morfi y se quebró en vivo.

“Estoy triste, no pensé que esto pudiera pasar. Gracias a Dios tengo 54 años y todavía conservo a mis amigos de la infancia, mis compañeros del secundario, mis compañeros de los trabajos, clientas de más de 25 años como peluquera. Toda gente que me brindó oportunidades, su cariño, su afecto, su confianza, y de la mayoría aún sigo siendo amiga”, comenzó con la voz entrecortada.

“Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje. Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce desde el día a día sabe que soy así. [...] Quizás puedan pensar que he fingido todo este tiempo, pero nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando a la misma gente, los mismos amigos, los que me acompañan”, explicó la conductora.

Al ver que en las redes de Telefe subieron las palabras de Lizy Tagliani, Viviana Canosa redobló la apuesta en redes sociales. “Mañana ampliaremos”, comentó la presentadora en el posteo de La peña de Morfi.

El pasado viernes 11 de abril, Canosa sorprendió a los televidentes de Viviana en vivo con fuertes acusaciones contra la comediante. “Muchas veces dejaba abierta la puerta de mi habitación con la cartera abierta, hasta que un día abrí la ducha, me puse la bata y me quedé esperando en la bañera y vi cómo la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera, tironeándomela. […] Era un sobre con dólares”, contó.