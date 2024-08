Viva el amor: Milei difundió foto con Yuyito González como su “novia”

Pantallazo

El presidente de Argentina, Javier Milei, difundió este fin de semana una foto en redes sociales junto a la icónica exvedette Amalia Yuyito González, a quien por primera vez presentó como su “novia”.

El mandatario, de 53 años, se mostró en compañía de González, de 64, el viernes por la noche, antes de participar en el acto por el 140º aniversario de la Bolsa de Comercio en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, unos 330 km al noroeste de Buenos Aires.

“Previa de mi conferencia en la Bolsa de Comercio de Rosario junto a mi novia Yuyito González, la diputada nacional por Santa Fe Romina Diez y el maravilloso vocero presidencial Manuel Adorni. Viva la libertad, carajo”, escribió Milei en su cuenta en Instagram.

González no tardó en compartir el posteo del presidente con la frase: “Salida de viernes con mi novio…”, acompañada de estrofas de la canción de John Paul Young “Love Is in the Air”.

Milei oficializó así su relación con González, una famosa figura del espectáculo argentino a quien en los años 1980 se la vinculó sentimentalmente con Carlos Menem, antes de que fuera presidente. La actriz, modelo y comunicadora fue luego pareja de Guillermo Coppola, representante y amigo del futbolista Diego Armando Maradona.

Los rumores de romance entre el presidente y la exvedette llevaban varias semanas.

La pareja causó sensación el 23 de julio en el palco presidencial del Teatro Colón cuando fue a ver la ópera Carmen, y volvió a hacer titulares el 13 de agosto cuando se dieron el primer beso en público durante un evento en el Palacio Libertad (antes llamado Centro Cultural Kirchner).

Un día después, la propia González confirmó su “romance” con el presidente en un programa televisivo. “Es una cosa sana, pura, inocente […] Estamos enamorándonos”, dijo, y agregó: “Somos novios”.

Milei anunció a mediados de abril el fin de su vínculo sentimental con la actriz humorista e imitadora Fátima Florez, con quien había iniciado una relación a mediados de 2023.

Entre los motivos de la ruptura, Milei destacó que Florez había recibido numerosas ofertas para trabajar en Estados Unidos y Europa, y que eso, sumado a su labor presidencial, los había llevado a vivir separados, imposibilitando el vínculo que querían tener.

Milei, que nunca ha estado casado ni tiene hijos, fue novio entre 2018 y 2019 de la cantante Daniela Mori.

El mandatario ultraliberal, un destacado economista conocido por sus excentricidades, habla de sus perros —cuatro mastines ingleses clones de uno fallecido, Conan— como sus “hijitos de cuatro patas”.

AFP