Virginia de Gran Hermano se disculpó por su frase sobre los uruguayos: “Fue una pelotudez”

Pantallazo

Desde que Virginia ingresó a la casa de Gran Hermano, fue una de las participantes que causó mucho revuelo en el afuera. Sus botas icónicas, sus lágrimas, la convirtieron para las redes en “Virqueenia”.

Pese a tener un importante fandom, la jugadora en su comento se ganó su hate en las plataformas digitales cuando dijo que Gran Hermano Argentina no podía ganarlo Bauti porque era uruguayo.

“Todo Uruguay es menos de una ciudad de Argentina. Bauti está en Gran Hermano Argentina y llegó hasta acá es un montón”, fueron en su momento las palabras de la competidora en una charla junto con su hija y Florencia.

Recién salida del reality, la competidora se enfrentó a los analistas del ciclo. “Dijiste que tenía que ganar una argentina ¿por qué?”, le dijo Ceferino Reato a lo que Eliana Guercio sumó: “Te pusiste a todo un país en tu contra”.

“Una boludez, realmente una pelotudez lo que dije. No sé que me pasó por la cabeza. No fue por Uruguay, hubiese sido por cualquier jugador. Yo soy una mina grande, el país está para el culo, entonces dije: 'hacen un Gran Hermano en Argentina y gana uno de otro país la puta madre'”, agregó.

Luego, la competidora hizo un mea culpa con los televidentes uruguayos. “Hubiese sido un brasilero y era lo mismo, tenemos un país herido, hay un entretenimiento hermoso. Si hubo un casting en Uruguay, es una pelotudez lo que dije. Pido disculpas”, cerró.