Violento episodio: agreden a Mercedes Ninci en medio de la marcha por Cristina Fernández

Pantallazo

En medio de la masiva manifestación de este miércoles en plaza de Mayo, convocada en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner tras recibir prisión domiciliaria por causas de corrupción, la periodista Mercedes Ninci denunció haber sido agredida en un bar cercano mientras cubría la protesta.

El hecho ocurrió en Pertutti, una reconocida confitería de la zona, cuando Ninci se dirigía al baño. Según relató a través de sus redes sociales, fue interceptada por personas que intentaron arrebatarle el teléfono celular y la empujaron para que abandonara el lugar.

“Ahora me agredieron a mí en Pertutti cuando iba al baño. Me quisieron sacar el celular y me empujaron para que me fuera”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram, en la que también agradeció la intervención del personal del local.

“Quiero agradecer a las empleadas del bar que me ayudaron porque me querían romper el celular. No todos son violentos”, expresó, destacando que también pudo entrevistar manifestantes sin inconvenientes.

“En plaza de Mayo hay gente pacífica que saqué al aire para Radio Mitre y Mujeres Argentinas (El Trece) sin problema”, agregó, marcando la diferencia entre el episodio de agresión y el resto de su cobertura.

Mercedes Ninci cubría en vivo las reacciones populares tras la decisión de la Corte Suprema, que ratificó la prisión domiciliaria de la expresidenta. La marcha de respaldo reunió a miles de personas, entre consignas políticas, reclamos judiciales y momentos de tensión.