Vicuña rompió el silencio tras los dichos de la China Suárez: “Tanto odio”

Pantallazo

La tensa relación entre Eugenia la China Suárez y Benjamín Vicuña volvió a ocupar el centro de la escena mediática, luego de que la actriz publicara un duro mensaje en sus redes sociales en medio del conflicto legal por el permiso para viajar con sus hijos a Turquía, donde se encuentra su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi, convocado nuevamente por el Galatasaray.

La controversia estalló cuando la Justicia revocó la autorización para que la actriz pudiera salir del país con sus hijos. Como respuesta, la China compartió un posteo con la frase “El padre del año” y acompañó la publicación con acusaciones hacia Vicuña, vinculándolo con infidelidades pasadas y supuestas adicciones.

Ante la creciente repercusión, Benjamín Vicuña eligió mantener la calma y, a través del programa LAM (América TV), dejó en claro su postura. “No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy la saben mis hijos, que es lo importante”, afirmó, en palabras que fueron leídas al aire por Ángel de Brito.

El actor cerró con una frase que dejó en evidencia su intención de no escalar el conflicto: “Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”.