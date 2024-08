Víctor Hugo Morales defendió a Tamara Pettinato: “Es un ataque misógino”

Pantallazo

La semana pasada, Alberto Fernández protagonizó un nuevo escándalo mediático luego de que se filtrara un video suyo junto a Tamara Pettinato en la Casa Rosada, en el que ambos se declaraban su amor y ella estaba sentada en el sillón presidencial.

Tras la filtración de este material, Victor Hugo Morales salió en defensa de la periodista en una nota para LAM. "Es un ataque misógino como nunca he visto. Es una vergüenza, el periodismo ha perdido todo atributo moral. La difusión de todo esto me hace pensar que tocamos fondo", comenzó el periodista uruaguayo.

"Es la misma responsabilidad que pude haber tenido yo si me hubiesen invitada a la casa de Gobierno, que hubiese ido. No me parece en absoluto relevante. Lo que es relevante es la golpiza que eventualmente pueda demostrar Fabiola Yañez que recibió de parte de Alberto Fernández. Lo demás es algo que tiene que ver con la basura periodística que se intenta hacer consumir en Argentina", agregó.

Luego, el conductor se refirió al último video de Tamara con el expresidente de Argentina, "Los lugares son jugando... se ha sentado un perro ahí, Yo no vi el video, pero están jugando... lo que se dicen es una broma", cerró.